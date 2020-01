Confira os principais destaques da carreira de Kobe Bryant

Kobe Bryant morreu durante um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, neste domingo (26). Uma das maiores lendas da NBA, o ex-jogador estava acompanhado de outras oito pessoas - entre elas, sua filha de 13 anos, Gianna. Não houve sobreviventes.

A queda do veículo aconteceu 9h47 da Califórnia (14h47 de Salvador), em uma área descampada da região. Ainda é incerto o motivo do acidente, que foi seguido de foco de incêndio.

Viagens de helicóptero eram comuns na vida de Kobe, que as realizava frequentemente durante anos, principalmente quando atuava pelo Los Angeles Lakers. Desta vez, o astro estaria seguindo rumo a um compromisso da filha: Gianna, que, assim como o pai, jogava basquete, tinha um duelo na Mamba Academy, localizada na cidade Thousand Oaks, a 22 quilômetros do local do acidente, segundo a ESPN americana.

Além de Gianna, Kobe tinha três outras filhas, Natalia, Bianca e a mais nova, Capri, de apenas sete meses. Ele ainda deixa a mulher, Vanessa Bryant.

Carreira estrelada

Nascido na Filadélfia, Kobe é considerado, após Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história. Não é a toa. Fez 20 temporadas na NBA (entre 1996 e 2016), sendo campeão cinco vezes (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Teve 18 participações no Jogo das Estrelas e foi eleito MVP, o jogador mais valioso da temporada, em 2008. Também ganhou o troféu de MVP das finais em 2009 e 2010.

O Los Angeles Lakers foi o único clube por onde Kobe passou. Em sua última partida como jogador profissional, em 2016, contra o Utah Jazz, anotou 60 pontos. Mas a maior marca é ainda melhor: diante do Toronto Raptors, em 2006, atingiu incríveis 81 pontos. Foi tão importante para os Lakers que o time já havia aposentado as camisas 8 e 24 em sua homenagem.

Quando decidiu encerrar sua carreira, o Mamba Negra, como era conhecido, tinha a impressionante marca de 33.643 pontos. Era a terceira maior de todos os tempos até então. Foi superada no úlimo sábado, por LeBron James.

Não, o currículo do astro não para por aí. Pela seleção dos Estados Unidos, Kobe faturou o ouro olímpico nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, e em 2012, em Londres.

Se a histórica atuação em quadras não bastasse, ele ainda podia se orgulhar de ter um Oscar. Ganhou o prêmio em 2018, com a animação Dear Basketball. Foi o primeiro atleta de basquete a conseguir tal feito. O filme é inspirado em uma carta escrita pelo ex-jogador para anunciar sua aposentadoria. Na obra, dirigida pelo animador Glen Keane, foi roteirista, narrador e produtor executivo.

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Ainda em 2018, Kobe lançou o livro The Mamba Mentality: How I Play (A Mentalidade Mamba: como eu jogo, em tradução livre). E, anos antes, gravou um disco de música, K.O.B.E.

Polêmicas

Se Kobe chamou a atenção pelos seus incríveis feitos ao longo da carreira, não passou imune de certas polêmicas. Foi criticado por colegas durante sua temporada da NBA de pensar no lado individual, em detrimento do coletivo.

Mas a maior mancha aconteceu em 2003. No ano, o jogador chegou a ser preso no Colorado, acusado de estuprar a funcionária de um hotel, de 19 anos. Segundo Kobe, o sexo foi consentido. Na época, a jovem parou de colaborar com a polícia, se recusou a testemunhar contra o ex-jogador e as investigações pararam. Ainda assim, ela entrou com um processo civil, havendo um acordo entre as partes de cerca de US$ 5 milhões.

“Apesar de realmente acreditar que o nosso encontro foi consensual, eu agora reconheço que ela não viu o incidente da mesma forma que eu. Eu agora entendo que ela sente que não consentiu com esse encontro”, declarou Kobe, tempos depois.