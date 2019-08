Confira os principais destaques da edição do VMAs 2019

O sempre badalado Video Music Awards (VMAs), premiação para os melhores clipes de música realizada pela MTV americana, reuniu uma constelação de astros da música pop na noite dessa segunda-feira (26), em Nova Jersey.

O VMAs é conhecido por ser a segunda maior premiação da música. No palco, os artistas recebem seus prêmios e fazem performances que ficam marcadas na história da música pop mundial, além de ser uma ótima oportunidade para os novos artistas mostrarem para que veio.

Esse ano a homenageada da noite foi a rapper Missy Elliott e a expectativa em volta da premiação era gigante, principalmente porque a quantidade de artistas novos se apresentando era grande. E esses artistas não deixaram a desejar.

Abrindo a premiação Taylor Swift cantou You Need To Calm Down, seu single que traz uma mensagem sobre a rivalidade feminina e respeito a comunidade LGBTQ+ e depois enquanto tocava violão, apresentou seu mais novo single Lover. A cantora levou para casa três das dez categorias em que estava participando com You Need To Come Down. Ao ganhar um dos prêmios Taylor levou todos os artistas LGBT que estavam na performance e no clipe para o palco e reforçou a mensagem do clipe.

A segunda performance da noite foi de Shawn Mendes que apresentou seu single de trabalho If I can't Have You. Shawn voltou ao palco um tempo depois para cantar Señorita junto com Camila Cabello em uma apresentação onde o casal tentou levar ao palco um pouco do criaram no clipe da música.

Lizzo, chegou com uma apresentação dos hits Truth Hurts e Good As Hell e fez uma das performances que foi considerada por muitos uma das melhores da noite. Lizzo mostrou muito rebolado e ainda deixou um recado no final da performance, “Eu estou cansada desta merd*! E eu não preciso saber da sua história para saber que você está cansado também. É difícil para caramba se aceitar num mundo onde ninguém te aceita. Então usam essa oportunidade agora para se sentirem super bem! Porque vocês merecem se sentir bem”, finalizou a cantora que no momento está em #1 no iTunes.

O dono do hit do momento Old Town Road, Lil Nas X performou sua nova música de trabalho, Panini. A apresentação foi introduzida por Billy Ray Cyrus, parceiro no hit Old Town Road. No palco, com um figurino futurista, o rapper dançou e inovou bastante. Lil Nas foi indicado em nove categorias da premiação e levou duas.

A cantora Normani, era uma das mais esperadas da noite. Introduzida por Lenny Krevitz que a chamou de “uma verdadeira força da natureza”, a cantora chegou em cima de uma cesta de basquete cantando seu mais novo hit Motivation. Normani recriou o clipe e levantou todo o público presente em vários momentos da sua performance e chamou bastante atenção quando deu um salto e fez o famoso espacate (abertura de perna). Mesmo com problemas no som, a cantora de apenas 22 anos conseguiu fazer uma das melhores performances da noite, segundo revistas como Billbboard, Bazaar e Vox. Normani se tornou também a primeira artista a ganhar na categoria “Best R&b”, depois de Beyoncé em 2006.

A espanhola Rosalía, vem crescendo cada vez mais e mostrou que como os outros novos artistas, ela também está pronta. A performance da cantora ficou entre as três melhores, junto com Normani e Lizzo. Ela fez um medley de Ningún Hombre e Yo x Ti, Tu x Mi que contou com a participação do porto-riquenho Ozuna. Rosalia também foi bastante ovacionada e levou para casa os prêmios de Best Coreograph e Best Latin Video com a música Com Altura.

O prêmio principal da noite, Michael Jackson Video Vanguard Award, ficou com Missy Elliott que em sete minutos no palco fez uma apresentação impecável, passando por alguns cenários difentes e fez jus ao prêmio que levou. Missy cantou muitos sucessos da sua carreira como Work It, Pass That Dutch e Lose Control. A artista recebeu o agora, moon person, das mãos da rapper Cardi B que reforçou a importância de Missy na história da música. A rapper mais velha é uma das responsáveis pelo movimento do rapper feminimo.

A cantora Ariana Grande que está em turnê pela Europa não compareceu ao evento, mas foi uma das mais indicadas na premiação e mesmo sem estar presente levou o prêmio de Artista do Ano.

Mais artistas como a dona do novo hit americano Hot Girl Summer, Megan Thee Stallion, os Jonas Brothers, que se apresentaram em um palco fora do teatro e levaram as fãs a loucura, Miley Cirus que foi anunciada na tarde da segunda, passaram pelo palco do VMAs, H.E.R, Big Sean, A$AP Ferg, J Balvin, Bad Bunny, Ava Max e CNCO e deixaram a premiação ainda melhor.

Confira os principais vencedores da noite

VIDEO DO ANO

"A Lot” – 21 Savage ft. J Cole

"thank u, next” – Ariana Grande

"bad guy” – Billie Eilish

"Sucker” – Jonas Brothers

"Old Town Road” – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

"You Need to Calm Down” – Taylor Swift



ARTISTA DO ANO

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes



MÚSICA DO ANO

“thank u, next” – Ariana Grande

“In My Feelings” – Drake

“Sucker” – Jonas Brothers

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“Old Town Road” – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

“You Need to Calm Down” – Taylor Swift

ARTISTA REVELAÇÃO

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía

MELHOR COLABORAÇÃO

“Boy With Luv” – BTS & Halsey

“I Don’t Care” – Ed Sheeran & Justin Bieber

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“Old Town Road” – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

“Señorita” – Shawn Mendes & Camila Cabello

“ME!” – Taylor Swift & Brendon Urie

APOSTA

Bazzi

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Lauv

Lizzo

MELHOR POP

“Easier” – 5 Seconds of Summer

“thank u, next” – Ariana Grande

“bad guy” – Billie Eilish

“Please Me” – Cardi B & Bruno Mars

“Sucker” – Jonas Brothers

“You Need to Calm Down” – Taylor Swift

MELHOR R&B

“Raise a Man” – Alicia Keys

“Make it Better” – Anderson.Paak feat. Smokey Robinson

“Feels Like Summer” – Chilkdish Gambino

“Trip” – Ella Mai

“Cold’ve Been” – H.E.R. feat. Bryson Tiller

“Waves” – Normani feat. 6LACK

MELHOR HIP HOP

“Rule The World” – 2 Chainz feat. Ariana Grande

“A Lot” – 21 Savage feat. J Cole

“Money” – Cardi B

“Higher” – DJ Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend

“Old Town Road” – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

“Sicko Mode” – Travis Scott feat. Drake

MELHOR MÚSICA LATINA

“Secreto” – Anuel AA & Karol G

“Mia” – Bad Bunny feat. Drake

“I Can’t Get Enough” – benny blanco feat. Tainy, Selena Gomez & J Balvin

“Con Calma” – Daddy Yankee & Snow

“Mala Mía” – Maluma

“Con Altura” – Rosalía feat. J Balvin & El Guincho