Confira os shows no Carnaval nos bairros desta terça-feira

Ainda vai ter muita festa no Carnaval nos bairros nesta terça-feira (21). Confira as atrações:

LIBERDADE (Praça Nelson Mandela)

MR GALIZA - 18:00h

VITINHO DO FORRÓ - 20:00h

MAGARY LORD - 21:30h

TATI QUEBRA BARRACO - 23:00h

PEGADEIRA - 02:00h

PERIPERI (Praça da Revolução)

ELETRICAZ - 18:30h

JUAN E RAFAEL - 20:00h

IGOR KANNARIO - 21:30h

ROSA BAHIANA - 02:00h

PLATAFORMA (Praça 15 de Abril, fim de linha, ao lado do Colégio Estadual)

AFRODISIACO - 18:30h

ESTILO CANDEAL - 20:00h

PEGADEIRA - 21:30h

SIMPLES ASSIM - 00:30h

STORY PAREDÃO - 02:00h

ITAPUÃ (Praça Dorival Caymmi)

JAM E A CARRETA - 17:00h

LUCAS BARRETO - 18:30h

CARLOS PITTA - 20:00h

SARAJANE - 21:30h

AFRODISIACO - 23:00h

TK REI DO BAR - 00:30h

THIAGO BRAVA - 02:00h

PAU DA LIMA (Praça Nossa Senhora Auxiliadora (Fim De Linha)

OS INTIMUS - 17:00h

BLACK STYLE - 18:30h

DIGGO - 20:00h

LEGIÃO DO SAMB - 21:30hA

U TAL DO XOTE - 23:00h

MR GALIZA - 00:30h

VITINHO DO FORRÓ - 02:00h

CAJAZEIRAS (Campo da Pronaica (Cajazeiras 10)

BUCK JONES - 17:00h

AFRODISIACO - 18:30h

RAÇA PURA - 20:00h

GUGA MEYRA - 21:30h

RICARDO CHAVES - 00:30h

