Confira piada censurada pela Globo que Paulo Vieira fez sobre Cássia Kis

O "Melhores do ano", exibido no último domingo (25), na tela da Globo, continua rendendo após alguns dias. Depois da piada de Fábio Porchat sobre a influenciadora Gkay, a polêmica da vez é sobre a brincadeira de Paulo Vieira com a atriz Cássia Kis.

Segundo a colunista do site Folha de S. Paulo, Cristina Padiglione, a Globo teve de cortar algumas piadas porque Paulo Vieira teria citado constantemente a intervenção militar que Cássia Kis estava pedindo nas últimas semanas pelas redes sociais.

O humorista da emissora carioca teria questionado se não estaria fazendo exposição demais nos comentários envolvendo política, mas aí acabou ironizando a cena de Cássia Kis ajoelhada, na chuva, pedindo intervenção militar. A situação no palco foi cortada para que não ocorresse mais polêmicas.

Durante todo o programa, Paulo fez diversas piadas com conotação política, principalmente envolvendo os protestos contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).