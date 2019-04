Confira programação completa da 2ª edição do Festival Arte da Palavra

Performances, bate-papos, saraus e shows estão na programação da segunda edição do Festival Arte da Palavra – Farpa, que acontece de hoje a sábado no Teatro Sesc-Senac Pelourinho.

Em sua estreia em Salvador, o evento celebra diferentes expressões da literatura, reunindo escritores locais e de vários estados que circulam pelo país a convite do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras.

“O Arte da Palavra contribui para que o Brasil se conheça um pouco mais pela sua rica diversidade literária”, afirma Henrique Rodrigues, analista de literatura do Departamento Nacional do Sesc.



A programação é dividida em três eixos: Autores, Oralidades e Criação Literária. A primeira reúne escritores para debater sobre seus livros e a literatura como um todo. Hoje, são duas rodadas: uma mesa sobre cordel, às 15h30, com os poetas baianos Antônio Barreto e Denisson Palumbo; e às 18h30, mesa sobre ancestralidade e militância, com Cristiane Sobral (DF) e Eliana Alves Cruz (RJ).



As ações reunidas em Oralidades incluem sessões individuais e coletivas de narrações de histórias, saraus e apresentações literomusicais. Um dos convidados é o poeta sergipano Pedro Bomba, que apresenta hoje a performance Rajada Poética, às 17h.



Já o Sarau Poesias dos Brasis reúne os escritores Eliseu Braga, de Rondônia, Caio Padilha, do Rio Grande do Norte e o baiano Bule-Bule. Outros dois saraus estão na programação: amahã a roda será com a paranaense Márcia Kambeba (PA) e os baianos Denisson Palumbo e Landê Onawale; e no sábado com a paulista Mel Duarte, o sergipano Pedro Bomba e o baiano Sandro Sussuarana.



Ainda no campo artístico, o Farpa começa e termina com shows. Hoje, a programação será aberta com a apresentação Tradições de uma Bahia , da Cia Tradições. E no sábado, a festa de encerramneto fica por conta do trio Anarriê.



No eixo Criação Literária, as conversas assumem um caráter mais especializado em formatos de oficinas, com limite no número de participantes.





Confira programação completa:

Nesta Quinta-feira (25):

Show Tradições de uma Bahia (14h30); Mesa Poesia, Cordel, Bahia: A Arte da Palavra com Antônio Barreto e Denisson Palumbo (15h30); Performance com Pedro Bomba (SE)(17h); Mesa Ancestralidades e Militâncias Literárias - Cristiane Sobral (DF) e Eliana Alves Cruz (RJ) (18h30); Sarau com Eliseu Braga (RO), Caio Padilha (RN) e Bule-Bule (20h)

Nesta sexta-feira (26)

Mesa: A Arte na Palavra: Entre Literaturas Verbais e não Verbais com Alexandre Leoni (MS) e Nina Rizzi (CE)(18h30); Sarau com Márcia Kambeba (PA), Denisson Palumbo e Landê Onawalê (20h)

Sábado (27)

Performance As Princesas Cascudas com Danielle Andrade (15h); Performance com Caio Padilha (RN)(15h30); Mesa Poesias Ancestrais: Cordéis e Composições sobre nossa História com Juraci Tavares e Chiquinho do Além Mar (SE) (17h); Mesa: De Onde vêm Nossas Literaturas? Com Samir Machado de Machado (RS) e Clotilde Tavares (RN)(18h30); Apresentação: Sarau poesia empoderada com Mel Duarte (SP), Pedro Bomba (SE/MG) e Sandro Sussuarana (BA) (20h) e Apresentação: Trio Anarrie (BA) (21h).