Confira programação em homenagem ao Dia Internacional da Dança 

O Dia Internacional da Dança é comemorado nesta sexta (29) e, para celebrar a data, três espaços culturais da cidade terão programação especial e gratuita dedicada a essa linguagem artística durante essa semana. As comemorações começam na quarta-feira (27), com a abertura da exposição Dançar no Xisto É..., que contará ainda com apresentação e bate-papo, a partir das 19h, no Espaço Xisto Bahia.

Na quinta-feira (28), O Balé Teatro Castro Alves promove sessão do documentário-dança A Cidade que Habita em Mim, seguida de bate-papo com a equipe do filme e o elenco do BTCA, às 19h, na Sala do Coro do TCA. E, na sexta-feira (29), acontece a abertura do Vivadança Festival Internacional, com o espetáculo Somewhere at the Beginning, da coreógrafa senegalesa Germaine Acogny, às 18h, no Teatro Vila Velha, além da Exposição Vivadança, no Shopping da Bahia, que celebra os 15 anos do festival.

Dançar no Xisto É... - Com a colaboração de Anderson Rodrigo, da Áttomos Cia de Dança, e consultoria de Marcelo Reis (Coordenador de Artes Visuais da Funceb), o Espaço Xisto Bahia reunirá parte de seu acervo na mostra. Fotografias, cartazes, folders, e banners de espetáculos realizados no espaço serão selecionados para compor essa exposição, além de fotografias cedidas pelos próprios grupos e artistas da dança que por lá já passaram nos 34 anos de existência do espaço.

O público poderá conferir também a apresentação do trabalho Revista Musical Envelhecentes, do Grupo Vivavós, e o bate-papo Existência e Reinvenção dos Processos Criativos na Dança, que contará com as participações de Mathias Santiago (Balé Jovem), Maria Jose Lucio (Grupo Vivavós), Anderson Rodrigo (Áttomos Cia de Dança), Robson Correia (Cia de Dança Robson Correia), Antônio Valter Leone (Cia de Dança Valter Leone) e Janahina Cavalcante (coordenadora de dança da Funceb). A mediação ficará por conta de Bruno de Jesus (Koru Cia de Dança).

BTCA exibe A Cidade que Habita em Mim - O BTCA promove sessão do documentário-dança, obra criada para homenagear as quatro décadas do corpo artístico, estreada em dezembro do ano passado. O corpo artístico do TCA une dança e cinema, como fios que compõem o roteiro dramatúrgico do projeto, para a construção de uma obra híbrida, conduzida pelas memórias e pelo cotidiano das/os habitantes da cidade de Salvador. O filme tem direção da cineasta Maria Carolina, e a coreografia é assinada por Daniela Guimarães, Nildinha Fonseca e Fabio Vidal. O figurino é criação de Alexandre Guimarães, a música é de Jarbas Bittencourt e a direção de arte leva assinatura de Renata Mota. A obra recebeu o prêmio de “Melhor edição” no 6º Festival Mundial de Cinema da Índia.

Vivadança Festival Internacional - Estreia a sua 15ª edição no Dia Internacional da Dança, sexta-feira (29), e segue com programação gratuita até 8 de maio. A abertura, no Teatro Vila Velha, receberá o espetáculo Somewhere at the Beginning, da coreógrafa senegalesa Germaine Acogny, às 18h, e contará ainda com uma sessão online, às 20h, no palco virtual Stage Pluss. Completando a programação de abertura, o festival também celebra seus 15 anos com a Exposição Vivadança, no Shopping da Bahia.

O espetáculo solo da aclamada dançarina e coreógrafa senegalesa Germaine Acogny, pioneira da dança africana contemporânea e premiada pelo Festival de Veneza com o Leão de Ouro pelo conjunto da obra, é uma reconciliação da artista com o seu próprio passado, as raízes que são os pontos de partida para toda a vida. Tendo saído da África e vivido exilada na Europa, ela retorna à sua terra natal e, em sua obra, estabelece um diálogo entre o Ocidente e o continente africano, sobre a busca de uma identidade que nunca é algo concedido ou adquirido.