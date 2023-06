Confira programação para o Dia de Santo Antônio em Salvador e RMS

Iniciada no dia 1º, a Trezena de Santo Antônio chega ao fim nesta terça-feira (13), dia atribuído ao padroeiro dos pobres e operário do milagre. Por isso, as quatro paróquias dedicadas ao santo e localizadas no território da Arquidiocese de Salvador irão realizar festas especiais. Confira as respectivas programações:

Paróquia Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Santo Antônio Além do Carmo)

A Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, realizará, nesta terça-feira (13), alvorada às 6h; missas às 7h, 9h, 11h e 16h30; e, às 17h30, procissão pelas principais ruas do próprio bairro e do Barbalho, saindo e retornando à matriz, onde, após a chegada dos fiéis, será celebrada a missa de encerramento dos festejos, sob a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho.

Paróquia Santo Antônio (Cosme de Farias)

Na Festa de Santo Antônio, os devotos da Paróquia Santo Antônio, no bairro de Cosme de Farias, irão participar da alvorada e da Reza Popular, às 6h, seguidas do café da manhã partilhado e da carreata — com saída da matriz e trajeto pelas ruas do território paroquial. Às 18h, haverá uma procissão pelas principais ruas do bairro, com retorno à Praça Major Cosme de Farias, em frente à matriz, onde será celebrada a Santa Missa campal.

Paróquia Santo Antônio (Portão, Lauro de Freitas)

Na Paróquia Santo Antônio, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, as homenagens começam às 6h, com alvorada. Às 18h30, uma procissão partirá da Comunidade Sagrado Coração de Jesus com destino à matriz, onde será celebrada a Santa Missa Solene, às 20h.

Paróquia Santo Antônio (Fazenda Coutos)

No dia dedicado ao santo, a primeira Celebração Eucarística na Paróquia Santo Antônio, no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, terá início às 10h. Às 18h, haverá uma procissão com saída da Praça da Luz em direção à matriz, onde Dom Valter Magno de Carvalho presidirá a Santa Missa festiva, às 19h.

Devoção

Acostumada a passar a data em sua cidade natal, Jequié — da qual Santo Antônio é padroeiro —, a gestora imobiliária Marlene Luz, 59 anos, estará na capital, onde mora, excepcionalmente neste ano. Mas isso não será empecilho para professar sua fé, que teve origem ainda na infância e nada tem a ver com o fato de o santo ser conhecido como casamenteiro.

"Eu sou bem casada, há 33 anos", ressalta Marlene, em meio a risos. "Minha mãe me levava, juntamente com minhas irmãs, para a catedral de Jequié, que rezava a Trezena de Santo Antônio", relembra. "Então, todos os anos, eu passo o dia 13 de junho em Jequié e participo desde a alvorada até a missa campal."

Além disso, há nove anos, a gestora imobiliária faz as orações da trezena por meio das redes sociais. "É uma extensão de transmissão de fé e de louvor, porque várias amigas minhas acompanham e compartilham", conta.