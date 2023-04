Confira provável escalação do Vitória na estreia da Série B

Um Vitória com algumas caras novas. É o que o torcedor rubro-negro verá em campo na estreia da Série B do Brasileiro, domingo (16), às 18h, quando o Leão recebe a Ponte Preta, no Barradão. Todos os 12 jogadores contratados para reforçar o elenco no torneio nacional estão regularizados e alguns deles vão estrear com a camisa rubro-negra diante da Macaca.

O lateral esquerdo Marcelo, o meia Giovanni Augusto e o atacante Zé Hugo estão cotados para começar no onze inicial. Eles iniciaram em campo no jogo-treino disputado contra o Bahia de Feira, no último sábado (8). Um dos gols do empate em 2x2 foi inclusive anotado por Zé Hugo. Thiago Lopes, que entrou no decorrer da partida, marcou o outro.

O time escalado pelo técnico Léo Condé no único jogo-treino disputado pelo Vitória durante a intertemporada foi formado por Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Marco Antônio e Marcelo; Diego Fumaça, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Trellez e Zé Hugo.

Destes, cinco jogadores começaram em campo na vitória por 2x0 contra o Ceará, em 9 de março, pela Copa do Nordeste, na última partida disputada pelo time principal antes da intertemporada: Lucas Arcanjo, Zeca, Marco Antônio, Osvaldo e Santiago Tréllez. O jogo também foi o único vencido pelo técnico Léo Condé no comando do Leão, que na ocasião já estava eliminado do tprneio regional e também do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil.

Diante do Ceará, no entanto, Marco Antônio atuou como primeiro volante, pois Léo Gomes estava com uma virose e desfalcou o time. Dessa vez, Marco Antônio pode ganhar uma chance como zagueiro com o treinador.

Diante da Ponte Preta é provável que Léo Gomes seja escalado como defensor da zaga rubro-negro. A função de primeiro volante seria desenvolvida pelo recém-chegado Diego Fumaça, mas ele lesionou a coxa esquerda no jogo-treino e foi vetado pelos médicos. Quem também está fora é o goleiro Thiago Rodrigues, com uma inflamação no joelho direito.

As outras opções de primeiro volante do elenco são Pedro Bicalho, que apenas iniciou transição física após tratamento no joelho, e o prata da casa Charlys, que está com um edema muscular.

No clube desde janeiro, Rodrigo Andrade está recuperado de contusão e deve reaparecer entre os titulares. O principal concorrente dele na função de segundo volante é Matheus Trindade. A armação das jogadas será responsabilidade de Giovanni Augusto, novo camisa 10 e principal contratação para a Série B.

Vale pontuar que, na ocasião do jogo-treino contra o Bahia de Feira, o atacante Welder, vice-artilheiro do Baiano com o Jacuipense, tinha acabado de chegar à Toca, e o também atacante Matheusinho, destaque no Campeonato Gaúcho, só chegou dois dias depois. Os dois foram apresentados oficialmente na última quarta-feira (12) e estão à disposição do técnico Léo Condé.

É provável que o Vitória entre em campo contra a Ponte Preta com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Marco Antônio e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Trellez e Zé Hugo.