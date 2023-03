Confira quantos shows foram cancelados após MC Pipokinha debochar do salário dos professores

A pipoca não está mais estourando para a funkeira MC Pipokinha, de 24 anos. A famosa nos últimos dias tem acumulado uma série de shows cancelados após fazer deboche com o salário dos professores.

Ela, que conseguiu se consagrar no funk nos últimos meses, tem visto o cachê não entrar como antigamente. Até o momento, já foram sete shows cancelados e, em sua maioria, eventos promovidos por estudantes ou para o público universitário.

Ganhando muito dinheiro com as apresentações, lotando várias casas de eventos, MC Pipokinha mostrou que seu salário é "mais importante" do que o dos educadores. No dia 7 de março, ela abriu uma caixinha de perguntas e uma adolescente alegou que brigou com uma professora porque a educadora teria criticado o trabalho da cantora.

Com isso, MC Pipokinha respondeu a internauta de forma debochada e relatou que o salário é baixo demais para receber desaforo do filho dos outros.

"E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada? Professor é humilhado para c*ralho, só de ser um professor recebe. Não discute com ela não, porque ela pode descontar a raiva em você, mandar você fazer vários trabalhos e te reprovar na prova. Coitada, deixa ela. O meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito. Discute com ela, não. Discute, não", disse.

Vale lembrar que essa não é a primeira polêmica da cantora. Há alguns dias, ela também foi acusada de cometer zoofilia com o gato após postar um vídeo no Onlyfans de forma sensual com o animal.