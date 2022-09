Confira quem foram os vencedores da Maratona Salvador

Pela segunda edição consecutiva, Geilson dos dos Santos da Conceição venceu a Maratona Salvador após completar o percurso de 42 km. Natural de Governador Mangabeira, o baiano festejou a vitória obtida neste domingo (25), no tempo de 2h22min05seg.

"O sentimento é de dever cumprido e de gratidão. Eu tenho essa prova como uma prova-mãe para mim, até porque foi a primeira maratona que eu fui campeão antes da pandemia. Ela foi um horizonte, porque me deu condições de treinar pela premiação e chegar aqui com essa performance", disse Geilson.

Mesmo satisfeito com a conquista, o maratonista confirmou que tem planos maiores. Entre eles, está a meta de competir nas Olimpíadas. "É o sonho de todo atleta, porque a Olimpíada é o evento máximo dos corredores", frisou.

José Márcio Leão da Silva foi o segundo colocado, com tempo de prova de 2h24min51seg. Chegando menos de um minuto depois, Givaldo Araújo Sena ficou com a terceira posição. Fabrício Gomes e Márcio Barreto completaram o pódio, na quarta e quinta posição, respectivamente.

Saída do Parque dos Ventos, na Boca do Rio, ida até perto da igreja de Itapuã, volta pela orla até o Farol da Barra e retorno ao Parque dos Ventos. Esse foi o percurso feito mais rapidamente não apenas por Geilson, mas também por Marily dos Santos, campeã feminina do percurso de 42 km.

Completando a prova em 2h51min55seg, a alagoana não escondeu a satisfação consigo mesma ao terminar a prova. "Eu estou em uma idade bem madura e bem veloz do meu corpo. Estou botando as menininhas aí no bolso, mas não quero saber disso, não. Eu quero correr para mim", afirmou.

Márcia da Silva Magalhães foi a segunda corredora a vencer a categoria feminina do percurso de 42 km, obtendo o tempo de 3h30min03seg. Mirian Franco da Silva, Mary Emanuelle da Costa e Lucicleide Gabriel de Assis foram as demais competidoras que completaram o pódio.

Já na categoria de meia-maratona PCD, no percurso de 21km, Edvaldo dos Santos foi o grande vencedor. Pela primeira vez competindo na Maratona Salvador, o alagoano ultrapassou o corredor José Alexsandro da Silva Lima por apenas dois segundos de diferença e conquistou o primeiro lugar no pódio.

Quinto lugar na São Silvestre 2021, Edvaldo comemorou a conquista desse domingo. "Eu venho me preparando há mais ou menos dois meses e chegar no primeiro lugar é uma alegria tremenda. Vou continuar vindo nos próximos anos", garantiu.

O primeiro colocado do percurso de 42km, da categoria feminina e masculina, ganhou o prêmio de R$ 23 mil. O segundo colocado recebeu R$12 mil, o terceiro R$10 mil, o quarto R$7 mil e o quinto R$5 mil.

No percurso de 10km, o primeiro colocado recebeu R$5 mil, o segundo R$2,5 mil, o terceiro R$1,5 mil, o quarto R$1000 e o quinto R$750. No percurso de 5km, o prêmio de R$1000 ficou para o primeiro colocado, R$750 para o segundo, R$450 para o terceiro, R$350 para o quarto e R$250 para o quinto melhor posicionado.

No percurso de 21km, a premiação para o primeiro colocado foi de R$10 mil, para o segundo R$5 mil, para o terceiro R$3,5 mil, para o quarto R$2,5 mil e para o quinto R$1,5 mil. Já no percurso de 21km para PCD, os prêmios foram R$1000, R$500 e R$300 para os três primeiros colocados, respectivamente.

Veja a lista completa de vencedores:

PROVA 5 KM

Feminino

Stefany dos Santos Ribeiro

Ediane Silva Pires

Edna Gregória dos Santos

Janine Reis Marques

Carla Santana Alves

PROVA 5 KM

Masculino

Rafael Almeida Silvestre

Luanderson de Jesus Santos

José Robson Santos da Silva

Aderlanio Santos Silva

Wesley Alves dos Santos

PROVA 10 KM

Feminino

Glauciele de Oliveira de Souza

Adriana Teodosio Gonçalves

Caroline do Nascimento

Vaniclea Moura dos Santos

Raimunda dos Santos Lima

PROVA 10 KM

Masculina

Gleison da Silva Santos

Adriano de Oliveira Silva

André da Conceição Santos

Juliano de Araújo

Inácio Sousa Vieira

PROVA 21 KM

Feminino

Nubia de Oliveira Silva

Rejane Ester Bispo da Silva

Fabrícia Ester Stedille

Rebeca Rodrigues Costa

Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes

PROVA 21 KM

Masculino

Justino Pedro da Silva

Wendell Jeronimo de Souza

Edson Amaro Arruda dos Santos

João Marcos Santos Ferreira

Thiago dos Santos Costa

PROVA 21KM

PCD feminino

Amanda Lobo Freire de Carvalho Matos

Liz de Santana Araújo

Anna Julia Souza Carvalho

PROVA 21KM

PCD masculino

Edvaldo dos Santos Palma

Jose Alexsandro da Silva Lima

Claudio Braz Brás Bonfim Pimentel

PROVA 42 KM

Feminino

Marily dos Santos

Marcia da Silva Magalhães

Mirian Franco da Silva

Mary Emanuelle da Costa Oliveira Sousa Silva

Lucicleide Gabriel de Assis

PROVA 42 KM

Masculino

Geilson dos Santos da Conceição

José Márcio Leão da Silva

Givaldo Araújo Sena

Fabrício Gomes Pancada

Marcio Barreto





*Sob orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo