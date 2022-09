Confira serviços que estarão disponíveis no Portal do TSE a partir das 20h desta sexta (30)

O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será customizado exclusivamente para o primeiro turno das Eleições 2022 a partir das 20h desta sexta-feira (30). No domingo (2), dia do pleito, depois das 17h, entrará no ar a página de Resultados, a mais buscada. As alterações são aplicadas por conta do crescimento exponencial de demandas de acesso no período, quando os brasileiros vão às urnas.

Além de facilitar o acesso a informações, as mudanças temporárias visam ainda preservar a segurança do site, que continua no endereço www.tse.jus.br.

As modificações objetivam ainda manter a segurança dos sistemas utilizados pela Justiça Eleitoral (JE), operando apenas com as aplicações de maior relevância para o usuário. O layout temporário tem design simples, acessível e objetivo, para facilitar a busca de informações e serviços durante o período de alto tráfego.

Layout para 1º turno das Eleições 2022

Ao entrar no Portal do TSE, o internauta verá, no canto superior esquerdo da página, a arte em comemoração aos 90 anos da Justiça Eleitoral. Abaixo, haverá um QR Code que leva para o “Tira-dúvidas eleitoral (WhatsApp – bot)”.

Em destaque, estarão os principais serviços, com os respectivos links: Título (local de votação – situação eleitoral e o e-Título); Justificativa (formulário e postos de justificativa); Imprensa (Centro de Divulgação das Eleições - CDE); Candidaturas (DivulgaCandContas); Denúncias (Pardal e Alerta de Fake News); Justiça Eleitoral; e Mesárias e Mesários (canal do mesário e aplicativo). No canto direito, abaixo da aba “Imprensa”, haverá um box com as últimas matérias publicadas no Portal e um link para as demais notícias.

Em Justiça Eleitoral, o internauta encontrará link para todos os aplicativos da JE, entre eles, o “Boletim na Mão” e o “Resultados”.

A página conterá ainda links para a Ouvidoria e para registro de chamados, monitoramento da disponibilidade de sistemas, Consulta Pública unificada – Processo Judicial Eletrônico (PJe) e redes sociais.

É importante lembrar que os serviços de e-mail para o TSE estarão indisponíveis.