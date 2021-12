Confira sites que atuam para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Concorrência alta, poucas oportunidades e cobrança de experiência anteriores costumam assustar quem está à procura de um emprego. Para as pessoas com algum tipo de deficiência física, mental ou sensorial, entretanto, há um desafio ainda maior. Elas encontram dificuldade por conta da falta de acessibilidades nas empresas e até mesmo na reserva de vagas específicas para esse público.

Leis como a Lei 8.213/1991, que em seu artigo 93 obriga empresas no Brasil que tenham mais de cem funcionários a destinar de 2% a 5% de suas vagas de emprego a pessoas com deficiência, ajudaram a melhorar o cenário, diminuindo a desigualdade na contração dessas pessoas.

Porém, há ainda muito o que se fazer, tendo em vista que apenas 28,3% da população que possuem alguma deficiência e que estão em idade de trabalhar (14 anos ou mais de idade) conseguiram entrar no mercado de trabalho, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No país, 17,3 milhões de pessoas com idade acima dos dois anos possuem algum tipo de deficiência.

É fundamental oferecer oportunidades para que as pessoas trabalhem em igualdade de condições, independentemente de suas características. Para auxiliar nesse objetivo, existem portais de empregos especializados na inclusão laboral de pessoas com deficiência, que oferecem vagas destinadas a este grupo, com banco de currículos e artigos sobre o assunto. Confira, a seguir, alguns deles.

Egalité

O Portal Egalité “auxilia as pessoas com deficiência a entrar no mercado de trabalho e as empresas a cumprir a lei de cotas com um recrutamento assertivo e na construção das melhores práticas de inclusão para que as pessoas com deficiência se desenvolvam como profissionais em um ambiente de trabalho produtivo para todos os envolvidos”. A plataforma também oferece cursos gratuitos destinados a PcDs que os ajudam a entrar no mercado de trabalho.

Deficiente On-line

Considerado um dos maiores portais de emprego para pessoas com deficiência, o Deficiente Online oferece vagas e um banco de currículos específicos para esses profissionais. Mais de mil empresas estão cadastradas no site e anunciam, periodicamente, vagas em todos os estados brasileiros. Os interessados podem cadastrar gratuitamente o seu currículo no site, além de realizar pesquisas e se candidatar para vagas do seu interesse.

Oportunidades Especiais

O Oportunidades Especiais oferece vagas exclusivas para esses profissionais, além de outros serviços, como o envio de vagas pelo WhatsApp, divulgação de vagas em estandes montados em shoppings de todo o país, curadoria de currículo, cursos de capacitação para recursos humanos, entre outras ações. Para ter acesso às diversas oportunidades oferecidas por grandes empresas, é necessário cadastrar o currículo.

Vagas PCD

O Vagas PCD é um hotsite parceiro do Deficiente Online que dispõe de mais de 32 mil candidatos inscritos no site (todos declararam ser pessoa com deficiência de acordo com a Lei 8.213/91, conforme termo de uso do site) e 800 empresas clientes. De acordo com o portal, eles atuam com o objetivo de facilitar que recrutadores contratam mais pessoas com deficiência.

Rede Cidadã

Desde 2002, a Rede Cidadã reúne sociedade civil, empresas, órgãos públicos, organizações sociais e voluntários, para trazer soluções em geração de trabalho e renda, desenvolvendo programas e projetos de forma continuada, permanente e planejada. Entre os projetos, para as pessoas com deficiência, a Rede o Formação Integral para o Mundo do Trabalho PcDs – oportunidade de formação integral para o mundo do trabalho a pessoas com deficiência (PcDs), através do método de ensino à distância (EAD) de forma acessível para o beneficiário.

