Confira todos os confrontos das quartas de final da Eurocopa

As quartas de final da Eurocopa estão definidas. Nesta terça-feira (29), a competição conheceu seus últimos classificados, definindo o duelo que faltava: Ucrânia x Inglaterra. Oito equipes conquistaram a vaga com o fim das oitavas, e outras oito deram adeus, incluindo o atual campeão, Portugal, a França e a Alemanha.

Entre as seleções que avançaram, quatro já venceram a Eurocopa: Dinamarca, Espanha, Itália e República Tcheca. Também se classificaram a Suíça e a Bélgica.

Os suíços, aliás, abrem as quartas de final, medindo forças com os espanhóis na sexta-feira (2), às 13h, em São Petersburgo, na Rússia. Pouco depois, às 16h, será a vez do duelo entre Bélgica e Itália, em Munique, na Alemanha.

No dia seguinte, mais dois jogos: República Tcheca x Dinamarca, em Baku, no Azerbaijão, às 13h; e Ucrânia x Inglaterra, em Roma, na Itália, às 16h.

Será a primeira vez que os ingleses atuarão fora de Wembley nesta edição da Eurocopa. A seleção chega às quartas após protagonizar o principal clássico das oitavas e derrotar a Alemanha, por 2x0. Sterling e Harry Kane marcaram os gols.

A Ucrânia, por sua vez, contou com um gol de Dovbyk no último minuto da prorrogação para bater a Suécia, por 2x1, em Glasgow, na Escócia. Zinchenko e Forsberg foram os responsáveis por marcar os gols no tempo regulamentar. Os ucranianos fazem sua terceira participação na Euro, e nunca tinham chegado no mata-mata.

Outras classificações

A Suíça e a Bélgica foram as responsáveis por tirar as finalistas da edição passada. Os suíços protagonizaram a maior surpresa nas eliminações ao vencerem a França nos pênaltis. A atual campeã mundial chegou a abrir 3x1 aos 29 minutos do segundo tempo, mas levou o empate, que persistiu até o fim da prorrogação. Nas penalidades, Mbappé perdeu a última cobrança.

Já a Bélgica venceu Portugal, do artilheiro Cristiano Ronaldo, por 1x0. Vale lembrar que os lusitanos eram os atuais campeões, e defendiam o título de 2016. A seleção belga chega às quartas com 100% de aproveitamento, assim como a Itália, que se classificou ao derrotar a Áustria por 2x1 na prorrogação.

A Holanda também se classificou com três vitórias na fase de grupos, mas acabou eliminada pela República Tcheca, ao perder por 2x0. Já a Dinamarca conseguiu a maior goleada das oitavas de final: 4x0 sobre o País de Gales.

Por outro lado, a partida com mais gols dessa fase foi o triunfo da Espanha sobre a Croácia por 5x3 na prorrogação, após 3 a 3 no tempo normal.

Veja o caminho até a final da Eurocopa:

Quartas de final:

02/07 (sexta-feira), 13h - Suíça x Espanha , em São Petersburgo

, em São Petersburgo 02/07 (sexta-feira), 16h - Bélgica x Itália , em Munique

, em Munique 03/07 (sábado), 13h - República Tcheca x Dinamarca , em Baku

, em Baku 03/07 (sábado), 16h - Ucrânia x Inglaterra, em Roma

Semifinais:

06/07 (terça-feira), 16h - Suíça ou Espanha x Bélgica ou Itália, em Wembley

07/07 (quarta-feira), 16h - República Tcheca ou Dinamarca x Ucrânia ou Inglaterra, em Wembley

Final: