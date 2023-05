Confira tudo o que rolou no casamento da ex-BBB Camilla de Lucas

Com um vestido estilo de princesa, maquiagem bem feita e um casamento esperado há anos, a influenciadora Camilla de Lucas conseguiu subir ao altar e trocar alianças com o namorado - agora marido - o músico Blecaute no último sábado (13).

A festa contou com 230 convidados, entre eles, diversos colegas de confinamento do BBB 21, como Juliette, Pocah, Carla Diaz e Thaís Braz. Além disso, a apresentadora Ana Clara também foi chamada junto com a influenciadora Thaynara OG.

"Meu dia chegou! Já podem me chamar de SENHORA", brincou Camilla nas redes sociais.

De acordo com o site Casa Vogue, a cerimônia foi feita pela designer de eventos Natália Machado. A decoração foi baseada em uma estética colorida, elegante e bem tropical, com móveis modernos. Todo o evento saiu em torno de R$ 180 mil.

Com um toque de modernidade, Camilla e Blecaute conseguiram visualizar toda a cerimônia por meio de uma tour virtual, que mostrou como iria ficar o casamento no dia.