Confira valores gastos por Larissa Tomásia e Lucas Guimarães em procedimentos estéticos

A ex-BBB Larissa Tomásia tem chamado a atenção dos internautas pelos procedimentos estéticos que fez após a saída do programa. Em registro publicado no stories no domingo (17), a influencer mostrou, inclusive, que um de seus dentes "provisórios" de lente caiu enquanto se alimentava na casa da também ex-BBB Flay.





A pernambucana mostrou também que acabou se encontrando, na confraternização, com Lucas Guimarães, influencer e marido de Carlinhos Maia. Eles se conheceram em 2017, quando trabalharam juntos em campanha publicitária.

Em uma das fotos, Larissa está loira, sem o corpo musculoso que ostenta hoje, enquanto Lucas está com corpo e rosto mais "naturais".

Após o reality, a jovem de 25 anos já colocou 350 ml de silicone nos seios, megahair, fez preenchimentos com botox, e agora está em processo de implantação das lentes dentais definitivas.

Já Lucas passou por harmonização facial, além de botox, e fez tratamento para o cabelo crescer, além de uma lipo HD na região da barriga, procedimento que, além de remover a gordura localizada, realça a definição dos contornos musculares.

Preços

Os procedimentos variam bastante de preço, mas a média para eles segue o padrão dos seguintes valores, de acordo com levantamento feito por Léo Dias:

Megahair: De R$ 400 a R$ 3.000;

Botox preventivo: Entre R$1.200 e R$3.400;

350 ml de silicone nos seios: Entre R$ 1.900,00 e R$ 2.500,00;

Lentes de contato no dente: Entre R$ 1,4 mil a R$ 3 mil por dente;

Harmonização facial: Valores ficam entre R$ 1.200 a R$ 20.000;

Lipo HD: Em torno de R$ de 37 mil a R$ 50 mil