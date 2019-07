Confirmado: Chega ao fim o namoro de Maiara e Fernando Zor

Foto: Reprodução

Após cinco meses, um dos relacionamentos mais comentados do mundo sertanejo chega ao fim. Maiara, irmã de Maraisa, e Fernando Zor, que faz dupla sertaneja com Sorocaba, se separaram.

A informação foi confirmada, pela assessoria de imprensa da própria cantora sertaneja, para o site "OFuxico".

Alguns boatos de que os dois poderiam ter se separados começaram a circular, principalmente na internet, ainda na última segunda-feira (29). Tudo começou, depois que eles deixaram de se seguir, no Instagram, e que Maiara optou por apagar todas as fotos que tinha, com Fernando, de sua página na rede social.