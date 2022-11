Confortável e versátil, o streetwear é o estilo que se tornou um modo de vida

O streetwear é mais que um jeito de vestir. Está relacionado com um modo de viver as cidades e de se relacionar com a urbanidade. É uma grande mistura de referências que fervilham nas metrópoles pelo mundo, abarcando a diversidade humana, o esportivo, os movimentos culturais mais libertários das periferias com suas peças oversize (muito confortáveis), sem gênero, a arte de rua, o hip-hop e o utilitarismo. Preza por um design criativo, cada item é bem pensado, por trás de toda aquela causalidade tem elementos escolhidos a dedo. Por seu aspecto utilitário e versátil, tem uma atemporalidade e é ao mesmo tempo muito contemporâneo. Mergulhamos nesse universo tão atual e montamos produções que podem vestir todes, sem rótulos, usando o acervo de marcas brasileiras independentes que passaram pela curadoria do designer Ric Viana , que comanda a loja Cybervolt aqui em Salvador. A locação escolhida foi o restaurante Buddha Bistrô, que serviu de pano de fundo colorido para os looks mais sóbrios.

Movimento

A camisa oversize vira uma ótima sobreposição ao combo top mais short. Nos pés, meia e chinelo slide, uma dupla queridinha de quem busca um visu descolado.



Camadas

Duas camisetas alongadas juntas e está pronto um vestido cheio de bossa. O boné laranja neon arremata a produção.

Atitude

A calça cheia de bolsões tem uma estética utilitária que casa bem com o suspensório. A camiseta, com estampa que lembra arte de rua, e a bolsa carteira conferem ainda mais personalidade ao look.

