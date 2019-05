Confraria do Sax Arturo Braga reúne mais de 20 saxofonistas em show gratuito

Já imaginou a reunião de 20 saxofonistas em uma só apresentação? Essa é a proposta da Confraria do Sax Arturo Braga, que realiza um show gratuito neste sábado (4), no Rio Vermelho, a partir das 17h. O evento, que acontece no restaurante Pai Inácio, localizado na Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), mostra a reunião de profissionais de diversas áreas que têm seus papeis transformados: no lugar do bisturi do médico, uma boquilha para sax; substituindo a prancheta do arquiteto, uma estante para partituras; o caderno com pentagramas toma o lugar do Código Penal Brasileiro da advogada.

Liderado pelo músico e professor Jovan Santos, o grupo apresenta repertório que vai da MPB ao jazz, passando pelo choro, reggae e rock. Releituras de artistas como Tom Jobim (1927-1994), Pixinguinha (1987-1973), Djavan, Gerônimo e Vinicius de Moraes (1913-1980) dão o tom do encontro. Fundada pelo arquiteto Arturo Braga (1969-2018), a Confraria do Sax Arturo Braga se apresenta mensalmente desde 2014.

(Foto: Carla Macêdo/Divulgação)

Serviço

Confraria do Sax Arturo Braga

Quando: Sábado (4/5)

Horário: 17h

Local: Restaurante Pai Inácio – Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), Rio Vermelho

Entrada gratuita