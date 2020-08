Confronto entre CSA e Chapecoense é adiado na Série B

O jogo entre Chapecoense e CSA, marcado para esta quarta-feira, às 16h30, na Arena Condá, em Chapecó, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi adiado. A CBF tomou esta atitude, nesta terça-feira, após nove jogadores da equipe alagoana testarem positivo para a covid-19, no último domingo, juntando-se a outros nove que já haviam sido diagnosticados na quarta-feira passada, após o jogo com o CRB.

"A Associação Chapecoense de Futebol recebeu, no início da tarde desta terça-feira (11), o comunicado - por parte da CBF - de que a partida contra o CSA, que aconteceria nesta quarta-feira, às 16h30, na Arena Condá, foi adiada", informou o time catarinense, por intermédio de um comunicado em seu site oficial, desejando rápida recuperação de todos os contaminados.

"O Centro Sportivo Alagoano informa que mais 9 atletas tiveram diagnóstico positivo para covid-19 nos testes promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol, realizados na manhã de domingo, 09/08", foi o comunicado apresentado pelo time de Alagoas, em suas redes sociais.

Na mesma nota, o CSA garante que "todos os positivados estão clinicamente bem" e sendo acompanhados pelo departamento médico do clube.