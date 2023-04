Confronto entre Vitória e ABC é marcado por sequência rara; veja lista

O primeiro desafio foi muito bem cumprido, com o 3x0 sobre a Ponte Preta no Barradão. O próximo passo é o Vitória fazer sua primeira partida fora de casa nesta Série B. Do outro lado do campo, estará o ABC, um adversário para quem o Leão não perde há mais de cinco anos. Mas também não ganha há quase oito.

A matemática pode parecer confusa, mas é simples: as últimas sete partidas entre os times terminaram empatadas. Incluindo o encontro mais recente, em fevereiro, no Barradão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Naquele duelo, o alvinegro abriu o placar com Richardson, aos 13 minutos do segundo tempo, e Osvaldo deixou tudo igual aos 34. O Vitória ainda fez pressão pela virada e chegou a ficar com um jogador a mais, após Felipe Garcia ser expulso, mas o placar terminou em 1x1.

Foi um resultado ruim principalmente para o Leão, que continuava sem ganhar no regional e permanecia fora da zona de classificação. O time acabou eliminado na primeira fase, enquanto o ABC avançou até as semifinais e caiu para o Sport.

A última vez que o Vitória derrotou o ABC foi em junho de 2015, pela 8ª rodada da Série B daquele ano. No Barradão, o rubro-negro resolveu a partida ainda no primeiro tempo, com dois gols em dois minutos: Pedro Ken aos 19, depois de jogada individual de Diogo Mateus, e Rogério aos 21.

A etapa inicial ainda teve Amaral expulso e gol anulado do ABC. No segundo tempo, Ramon Menezes foi mais um a levar o cartão vermelho, por colocar a mão na bola e impedir o gol do visitante. Fernando Miguel pegou um pênalti, e o jogo foi selado em 2x0. Já no returno, as equipes ficaram no 1x1.

O ABC, por sua vez, não ganha do Vitória desde fevereiro de 2018, pela fase de grupos do Nordestão: 3x1 em casa. Wallyson abriu o placar e André Lima empatou, ainda no primeiro tempo. No segundo, Fessin e Jorge Eduardo asseguraram o resultado a favor do clube potiguar. Mesmo com a derrota, o Vitória ficou em primeiro do seu grupo e avançou para as quartas de final, etapa em que foi eliminado pelo Sampaio Corrêa, que se tornaria o campeão.

Sete empates seguidos

Desde então, nada de vencedor. No ano passado, as equipes mediram forças três vezes pela Série C. Na primeira fase, o rubro-negro ficou à frente duas vezes, graças a dois gols marcados por Tréllez. O ABC respondeu com Fábio Lima e Erick Varão, e a partida terminou em 2x2 no Barradão.

Os encontros seguintes aconteceram pela segunda fase, em um intervalo de apenas seis dias. Em ambos, empate em 0x0. Os resultados, até então, deixavam o Vitória fora da zona de classificação à Série B, mas, no fim, o time conseguiu o esperado acesso.

Os três empates anteriores valeram pela fase de grupos de três edições da Copa do Nordeste: 3x3 (2018), 0x0 (2019) e 1x1 (2020).

Os resultados igualados, aliás, dão a tônica do que é o encontro entre Vitória e ABC. No histórico, foram 26 partidas entre os times, com 16 empates - o que representa 62% do total. O Leão ganhou sete vezes e o alvinegro, três.

Nos 14 duelos em que o ABC foi o mandante, houve 10 empates (71%). O Vitória levou a melhor em duas ocasiões e o anfitrião, em outras duas.

As equipes têm novo encontro marcado no domingo (23), às 18h, no estádio Frasqueirão, em Natal. O Leão chega em alta, após o 3x0 sobre a Ponte Preta. Já o ABC quer se recuperar depois de estrear na Série B com derrota por 1x0 para o Londrina, no interior do Paraná, com gol sofrido no finzinho da partida.

Os últimos sete jogos entre Vitória e ABC:

Vitória 1x1 ABC - fase de grupos da Copa do Nordeste 2023

ABC 0x0 Vitória - segunda fase da Série C 2022

Vitória 0x0 ABC - segunda fase da Série C 2022

Vitória 2x2 ABC - primeira fase da Série C 2022

ABC 1x1 Vitória - primeira fase da Copa do Nordeste 2020

ABC 0x0 Vitória - primeira fase da Copa do Nordeste 2019

Vitória 3x3 ABC - primeira fase da Copa do Nordeste 2018