Confrontos das oitavas da Copa do Brasil são definidos, confira

A CBF sorteou nesta quinta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que agora passa a contar com a participação dos representantes do País na Libertadores. O sorteio definiu um confronto de atuais campeões nacionais, entre o Flamengo, que levou o Campeonato Brasileiro no ano passado, e o Athletico Paranaense, que faturou o torneio mata-mata.

A próxima fase da Copa do Brasil também terá um confronto estadual: Juventude x Grêmio. Além disso, haverá o encontro entre Fortaleza, dirigido por Rogério Ceni, e o São Paulo.

No total, foram 16 equipes sorteadas para jogos de ida e volta. Entrarão direto nas oitavas de final Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos, todos por terem disputado a Libertadores. Além disso, o Fortaleza, por ter sido campeão da Copa do Nordeste em 2019, o Cuiabá, que foi o campeão da Copa Verde no ano passado, e o Red Bull Bragantino, que faturou a Série B. Se classificaram na quarta fase os seguintes clubes: Botafogo, Juventude, Ceará, América-MG e Atlético-GO.

A premiação ao campeão da Copa do Brasil é de R$ 54 milhões. Os times que vão disputar as oitavas de final já vão receber R$ 2,6 milhões pela participação e quem vem de fases anteriores, também já têm uma premiação assegurada.

Minutos depois da definição dos confrontos, a CBF sorteou também o mando dos confrontos. A programação prevê que os jogos das oitavas de final sejam realizados nos meios de semana dos dias 27 de outubro e 4 de novembro. As datas, horários e locais das partidas ainda serão divulgados pela confederação.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Santos x Ceará

Grêmio x Juventude

Botafogo x Cuiabá

Fortaleza x São Paulo

Athletico-PR x Flamengo

Atlético-GO x Internacional

Bragantino x Palmeiras

Corinthians x América-MG

*times à direita vão disputar o jogo de volta em casa