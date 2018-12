Confusão durante show na Itália termina com 6 mortos

Pelo menos cinco adolescentes e uma mulher morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas, na madrugada deste sábado (8), durante uma confusão na boate "Lanterna Azzurra", na cidade de Corinaldo, na província de Ancona (Itália), durante o show de um famoso rapper italiano, supostamente porque, de acordo com os bombeiros, alguém disparou um spray de pimenta.

Os mortos são três meninas e dois meninos, entre 14 e 16 anos, e uma mãe, de aproximadamente 40 anos, que acompanhava sua lha ao show do italiano Sfera Ebbasta, confimou o chefe da polícia de Ancona, Oreste Capocasa, à emissora pública italiana "Rai News".

Capocasa explicou que 13 feridos estão em estado muito grave, que outras 60 pessoas deram entrada em hospitais da província.

Algumas testemunhas disseram que começaram a correr depois de se assustar após sentirem um cheiro ácido e foram para as portas de emergência da boate, que estavam fechadas.

No entanto, o policial afirmou que tudo aconteceu fora da boate, quando os jovens foram se aglomerando, com algumas barreiras sendo rompidas e caíram no vazio, já que o estabelecimento está localizado em uma região elevada. Algumas das mortes aconteceram quando outras pessoas caíram sobre eles, enquanto os bombeiros conrmaram que não havia vítimas dentro do clube.

O tumulto aconteceu antes do início do show, quando algumas pessoas que ainda entrariam no local, contaram que muitos dos jovens estavam saindo da boate com problemas respiratórios e tossiam.

Os feridos foram levados para hospitais próximos e os mais graves seguiram para Ancona, na região central de Marcas.

De acordo com uma mensagem no Twitter do Corpo de Bombeiros, a correria aconteceu antes da 1h (hora local) e nas imagens divulgadas pela corporação, aparecem dezenas de jovens sendo atendidos em uma estrada e alguns deles levados em macas.

Sfera Ebbasta é um dos rappers mais famosos da Itália e considerado um ídolo dos adolescentes.