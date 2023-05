Congestionamento chega a 20 km na BR-324 após incêndio em carreta na RMS

O incêndio que atingiu uma carreta carregada de combustível provocou um extenso congestionamento na BR-324, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No final da tarde desta quinta-feira (4), foi registrado um engarrafamento de 11 km no sentido Salvador, mesmo com tráfego liberado pelo acostamento, e de 20 km no sentido Feira de Santana, com trânsito completamente parado.

O acidente aconteceu no início da tarde, na altura do KM 568, no trecho do município de São Sebastião do Passé. Devido ao risco de explosão, a rodovia foi interditada nos dois sentidos. Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros estão no local resolver a situação.

Como alternativa, a ViaBahia orienta os motoristas a pegarem o acesso ao município de São Sebastião do Passé, contornando até o munícipio de Santo Amaro para retornar à BR-324.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio já extinto, mas as equipes seguem no local realizando o resfriamento do tanque de combustível com o líquido gerador de espuma (GLE). Não há risco de explosão. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida.