Congresso do Peru ignora ordem do presidente e aprova a destituição dele

O Congresso do Peru ignorou a ordem do presidende Pedro Castillo, que determinou a dissolução do Parlamento, e aprovou a moção de vacância do político. O presidente da Casa convocou a vice de Castillo, Dina Boluarte, para ser empossada nesta quarta-feira (7).

A moção foi aprovada com 101 votos a favor, 6 contra e 10 abstenções - eram necessários 87 votos para que ela passasse.

Castillo estava respondendo a um processo de impeachment e na tarde de hoje anunciou que estava dissolvendo o Parlamento. Ele também afirmou que convocaria novas eleições. O político ainda impôs um toque de recolher no país, declarando estado de emergência em todo Peru.

A Procuradoria investiga o presidente em seis casos preliminares, a maioria por suposta corrupção, e sua hipótese é que Castillo usou seu poder para lucrar em troca da concessão de obras públicas. O presidente negou as acusações. O primeiro presidente de origem rural em 200 anos de república, que chegou ao poder em 2021 sem nenhuma experiência política, já trocou cinco vezes de gabinete com mais de 60 trocas de secretários, o que tem causado a paralisação de diversas políticas governamentais.