Congresso Internacional, em Salvador, fará homenagens a Rui Barbosa

O VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, um dos mais importantes eventos da área de controle e fiscalização das contas públicas já realizados no Brasil, será marcado pelas homenagens especiais ao centenário de falecimento de Rui Barbosa, patrono oficial dos Tribunais de Contas do Brasil.

Realizado pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA), o evento terá a participação de palestrantes nacionais e internacionais, integrantes de Cortes de Contas estaduais, especialistas em governança e políticas públicas, professores e estudantes, com o objetivo de buscar a melhoria da administração pública, mediante a apresentação de estudos acerca da qualidade das políticas públicas.

O congresso irá acontecer em Salvador, nos dias 1º, 2 e 3 de março, com a participação de conferencistas e palestrantes de vários países, além de representantes de diversos estados do Brasil, e a homenagem inicial a Rui Barbosa será feita já na cerimônia de inauguração do evento, no dia 1º, data do centenário de falecimento do grande baiano. A conferência de abertura será proferida por Pierre Moscovici, presidente do Tribunal de Contas da França, e o programa prevê ainda a participação de palestrantes de Portugal, Grécia e de outros países, além de grandes nomes da área de controle do Brasil.

Com o apoio institucional da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon)

Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), o congresso será realizado no Hotel Deville Prime (Itapuã) e terá, além das palestras e conferências, a apresentação de trabalhos e realização de oficinas e cursos voltados à produção e difusão de conhecimento entre gestores e servidores públicos.