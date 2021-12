Congresso Olímpico Brasileiro será realizado na Bahia em 2022

A Bahia foi a escolhida para sediar o II Congresso Olímpico Brasileiro, no ano que vem. O evento, que terá como tema ‘Planejamento, um referencial de futuro para o Esporte Olímpico’, foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (2), no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador.

O encontro, um dos eventos mais importantes do calendário do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), acontecerá nos dias 19 e 20 de março de 2022, no Centro de Convenções da capital baiana, marcando o início do ciclo dos Jogos de Paris-2024.

Durante os dois dias do congresso, palestrantes nacionais e internacionais irão discutir o atual cenário mundial do mundo esportivo. Um dos nomes confirmados é do alemão, Gerd Leonhard. Autor de cinco livros e CEO da The Futures Agency, ele irá falar sobre o futuro da humanidade e da tecnologia, ética digital, inteligência artificial e liderança futura.

Outros três palestrantes já foram anunciados: o brasileiro José Roberto Guimarães, técnico tricampeão olímpico de vôlei; Kamel Maase, o atleta olímpico e membro do comitê holandês; e o professor Jonah Berger. O evento é voltado para atletas, treinadores, gestores esportivos, profissionais das demais ciências do esporte ou de qualquer outra área de atuação, e a expectativa é que 1,2 mil pessoas participem.

Além das principais palestras, o congresso será palco de talk shows, onde personalidades do esporte irão debater temas essenciais como a violência, assédio, racismo, antidoping, dentre outros.

Uma novidade do projeto é o Prêmio Esporte Inovação, que vai escolher os melhores projetos em gestão e inovação que apresentarem soluções concretas para os desafios enfrentados no esporte nacional. O primeiro colocado irá ganhar uma experiência nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e R$ 15 mil. O segundo e terceiro lugares ganham um dia de vivência no COB e no Centro de Treinamento do Time Brasil, além do valor de R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

“É um marco muito importante, porque fortalece esse calendário de eventos esportivos na Bahia. A Bahia é um dos estados que mais investem nos equipamentos esportivos, e o desempenho olímpico dos atletas baianos tem muito a ver com os programas de iniciação esportiva feitas pelo Governo do Estado como o Faz Atleta, Bolsa-Atleta e outros programas sociais que existem na Bahia para fortalecer o ingresso de jovens nos esportes”, afirmou Davidson Magalhães, secretário estadual de Trabalho e Esporte.

"É com muito prazer que receberemos esse congresso, fortalecendo ainda mais nossa presença no ranking nacional e o turismo de eventos, que está dentro da relação de geração de emprego e renda para o nosso estado", completou.

Também estiveram também presentes no evento de lançamento os medalhistas olímpicos baianos Herbert Conceição, Edvaldo Valério e Adriana Araújo; Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e judoca campeão olímpico; Soraya Carvalho, gerente do Instituto Olímpico Brasileiro; Felipe Lucas, diretor de Esportes do município de Salvador; além de outros atletas e presidentes e dirigentes de federações esportivas do estado.

Segundo o diretor geral do COB, Rogério Sampaio, o congresso foi criado para ajudar a pensar como enfrentar os desafios do Esporte Olímpico no Brasil.

"É um evento onde nós desenvolvemos um grande debate na área da gestão esportiva, para os treinadores, para ciência e inovação no esporte, onde trazemos palestrantes do Brasil e do exterior, os maiores nomes do esporte mundial. Além do debate é também um momento onde nós apresentamos o trabalho de excelência desenvolvido pelas várias áreas do COB".

As inscrições e vendas de ingressos já se encontram disponíveis no site do Congresso.