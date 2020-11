Congresso sobre culturas une Brasil, Portugal e Moçambique

O VI Congresso Internacional sobre Culturas acontece de quarta (18) a sexta (20), em edição online, reunindo universidades do Brasil, Moçambique e Portugal. Com o tema Culturas pela Vida em um Mundo Angustiado, o evento irá problematizar os processos sociais, políticos, econômicos, comunicacionais, tecnológicos e de saúde que repercutem na cultura.

O evento é promovido pela Rede de Universidades dedicadas aos estudos das Culturas, uma iniciativa voltada a debates, pesquisas e organização de atividades no âmbito da cultura, reunindo universidades dos três países. A conferência de abertura contará com a presença da escritora moçambicana Paulina Chiziane, a primeira mulher a publicar um romance no seu país.

A obra de Chiziane - que já participou de uma edição da Flica - é reconhecida e celebrada no mundo todo, sendo alguns de seus títulos mais conhecidos A Balada de Amor ao Vento (1990), Ventos do Apocalipse (1995), Niketche: Uma História de Poligamia (2002) e O Alegre Canto da Perdiz (2008).

Além dela, o congresso conta com uma ampla programação – 7 painéis temáticos, 5 Grupos de Trabalho com 67 mesas temáticas diferentes (divididas em 22 lives), 8 apresentações artísticas e 14 apresentações de livros.

O VI Congresso Internacional Sobre Culturas – edição online – é aberto ao público gratuitamente. Todas as atividades serão transmitidas ao vivo no site oficial do evento

https://culturas.cc/congresso2020/



Destaques

Quarta (18)

14h Mesa de abertura com reitores e convidados; apresentação do violinista Mario Ulloa, Conferência com a escritora Pauline Chiziane; Lançamento de livros e apresentações

Quinta (19)

9h Painel Cultura, Pandemia e Desigualdades: Impactos e Perspectivas

12h Painel Enlaces culturais: Brasil – Portugal

14h Painel As Três Culturas e as Tecnologias Digitais: uma nova convivência saudável?

Sexta (20)

9h Painel Memória, arte, museologia e expressões culturais

10h30 Painel Voz, Corpo e Mídias: Tramas da Cultura

14h Painel Raça e gênero no mundo digital