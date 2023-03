Congresso Ufba 2023 divulga programação completa; confira

O Congresso Ufba 2023 ocorrerá entre os próximos dias 14 e 17 de março de e marcará a abertura do primeiro semestre letivo 2023.1. Oitavo evento da série iniciada em 2016, o Congresso deste ano retoma seu tradicional formato presencial, após três edições realizadas remotamente, em função da pandemia.

A cerimônia de abertura ocorrerá às 18 horas do dia 14 de março, na Reitoria da universidade, no Canela. Já a partir da manhã do dia 15 os painéis e mesas serão apresentados em todos os pavilhões, institutos e faculdades da Ufba. Para conferir a programação completa, clique aqui.

O Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Ufba constitui-se como um espaço de reflexão ampliada e aprofundada sobre a Universidade, sobre suas heranças e perspectivas e seu papel social, favorecendo o estabelecimento de políticas mais bem definidas para as diversas dimensões da universidade, enquanto instituição pública, gratuita, de qualidade e marcada por forte compromisso com a sociedade.

O Congresso é um espaço de interlocução entre os mais diversos saberes produzidos na universidade, dando visibilidade à sua produção ao mesmo tempo possibilitando um contexto de debate sobre cenários e desafios desse momento.