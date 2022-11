Conheça 10 curiosidades sobre o Catar, sede da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo está prestes a fazer sua estreia no Oriente Médio. A partir do próximo dia 20, o Catar – ou Qatar, como é chamado em inglês - receberá o mais importante torneio de futebol do planeta, com 32 seleções na briga pela taça. Entre elas, o Brasil, que sonha em conquistar o hexacampeonato.

Será a primeira vez do Mundial no fim do ano. A mudança aconteceu por causa das altas temperaturas do Catar durante o mês de junho, quando é, tradicionalmente, realizada a competição. Nessa época, os termômetros podem marcar até 50°C.

Para receber a Copa, o país construiu sete novos estádios e reformou o Internacional Khalifa, o único que não foi levantado do zero. Apesar de ser novo, inaugurado em 2017, o local teve suas instalações modernizadas para receber oito jogos do torneio, incluindo a disputa do 3º lugar.

Catar terá jogos da Copa em oito estádios, sendo sete novos

(Foto: Qatar-2022/Divulgação)

Já o maior dos estádios é o Lusail, com capacidade para 80 mil pessoas. Será ele o palco da final, marcada para o dia 18 de dezembro. O Catar também construiu também um novo aeroporto, novas linhas de metrô e ampliou sua malha rodoviária para o Mundial.

Quer saber mais sobre o país-sede da Copa do Mundo 2022? Confira a seguir x curiosidades sobre o Catar.

1. Um país pequeno...

O Catar é um dos menores países árabes, com 11.571 km². Para se ter ideia, isso representa praticamente metade de Sergipe, o menor estado brasileiro, que tem 21.910 km². Quer atravessar o Catar? Pois saiba que, entre as cidades de as-Salwa (mais ao sul) e al-Mafjar (mais ao norte), são 211 quilômetros de estrada - ou apenas 2h30 de carro.

Graças às dimensões do país, a distância máxima entre estádios na Copa será de apenas 70km, tornando essa a edição mais 'compacta' do Mundial.

País tem metade do tamanho de Sergipe

(Foto: Qatar-2022/Divulgação)

2. ...uma riqueza gigante

Apesar de seu tamanho, o Catar está entre as nações mais ricas do mundo. O país tem o 4º maior PIB per capita do planeta - cerca de 113 mil dólares (R$ 585 mil) em 2022, de acordo com a revista Forbes.

Boa parte da economia é baseada na exploração de petróleo. Além disso, o Catar é um dos maiores exportadores mundiais de gás natural liquefeito (GNL).

3. População e idioma

O Catar tem cerca de 2,8 milhões de habitantes, mas a maioria - cerca de 1,7 milhão - é composta por estrangeiros, principalmente da Índia. Isso influencia no idioma local. Apesar da língua oficial ser o árabe, o inglês é falado pela maioria da população. Vale mencionar que, em 2013, o emirado tinha somente 280 mil habitantes.

Maior parte da população do Catar é composta por estrangeiros

(Foto: Qatar-2022/Divulgação)

4. Cidade da Copa

A Copa será disputada na capital, Doha, e em outras quatro cidades. Entre elas, está uma que foi construída especialmente para o Mundial: Lusail. Sim, isso parece muito doido, mas é a verdade. A metrópole foi planejada para 200 mil habitantes fixos, e erguida onde havia apenas uma vila e muita areia, após um investimento de 45 bilhões de dólares (cerca de R$ 231 bilhões).

Na novíssima cidade, está o estádio Lusail, o maior de todos - com capacidade para 80 mil pessoas - e palco da final. O Brasil terá ao menos dois jogos por lá: sua estreia, no dia 24, contra a Sérvia, e no dia 2 de dezembro, contra Camarões, pelo encerramento da fase de grupos.

Estádio Lusail tem capacidade para 80 mil pessoas

(Foto: Qatar-2022/Divulgação)

Encerrada a Copa, a fachada do estádio permanecerá intacta, mas a capacidade será reduzida à metade. O espaço excedente dará lugar a uma escola, um centro comercial e uma clínica de saúde.

5. Horário

O Brasil e o Catar têm, oficialmente, 6h de diferença. Enquanto o país do Oriente Médio está no fuso horário GMT+3, o Brasil está no GMT-3, pelo horário de Brasília.

6. Religião, álcool e homossexualidade

A religião predominante no Catar é o islamismo, mas há também cristãos, hindus e budistas. Aliás, por ser um país muçulmano conservador, o Catar proíbe o consumo de álcool em locais públicos.

Além disso, bebidas deste tipo não são vendidas em supermercados, e só podem ser encontradas em alguns hotéis cinco estrelas e restaurantes. Mas a compra só é permitida a quem tiver uma licença especial.

Durante o Mundial, porém, torcedores poderão ingerir álcool em áreas específicas, como dentro de hotéis, clubes e na fan zone. Os estádios não estão nessa lista, e não terão venda de bebidas alcoólicas, mesmo durante a Copa.

Bebidas alcoólicas, como cerveja, não serão vendidas nos estádios do Catar

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

O Código Penal do Catar ainda proíbe relações homossexuais, para homens e mulheres, e prevê prisão de sete anos e até o apedrejamento como pena máxima, mesmo para turistas.

Beijar, acariciar e abraçar em público também pode ser considerado crime. Drogas são estritamente proibidas.

7. Esporte em alta

A Copa do Mundo de 2022 não é o primeiro evento esportivo a aportar no Catar. O país já organizou várias competições internacionais, como os Jogos Asiáticos de 2006, os Jogos Pan-Arábicos e a Copa da Ásia de futebol em 2011 e o Mundial de Handebol Masculino em 2015.

Mais recentemente, o país sediou o Mundial de Atletismo de 2019, além do Mundial de Clubes da Fifa de 2019 e de 2020. No ano seguinte, foi realizado pela primeira vez o GP do Catar da Fórmula 1, prova que voltará ao calendário em 2023.

Apesar de receber tantos torneios, o Catar é frequentemente criticado pelas organizações de defesa dos direitos humanos, por causa do tratamento dispensado a trabalhadores do setor da construção, vindos da África e da Ásia.

8. Aeroporto mais luxuoso do mundo

O Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, foi eleito o melhor aeroporto do mundo pela Skytrax World Airport Awards, premiação considerada uma espécie de Oscar da aviação. Inaugurado em 2014, o local custou cerca de US$ 15 bilhões e tem arquitetura em formato que lembra o das ondas, em referência ao Golfo Pérsico.

O Aeroporto Internacional de Hamad tem formato que lembra ondas

(Foto: Divulgação)

Por lá, há uma moderna mesquita e uma área de compras com lojas luxuosas, de grifes como Valentino, Dolce & Gabbana, Fendi e Jimmy Choo. Turistas que passam por lá podem conferir mais de 20 obras de arte, assim como se hospedar em um hotel com 100 acomodações, academia de ginástica, spa, quadra de squash e uma piscina indoor com 25 metros de comprimento.

9. Casas com um padrão de cor

Quer pintar sua casa de rosa, verde, vermelho? Não no Catar. Por lá, as residências devem seguir um padrão com relação às cores, com tons de maioria amarelo ou bege. A regra, porém, não se aplica aos grandes e gigantescos prédios, localizados sobretudo na capital do país, Doha.

10. Monarquia antiga

O Catar é um emirado, ou seja, um estado politicamente estruturado em torno de um monarca, denominado emir (na perspectiva ocidental, é o equivalente a um príncipe). A família que está à frente do país é a Al Thani - uma dinastia que vem desde 1825, quando o país ainda estava sob domínio do Império Otomano.

Atualmente, o emir é o xeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Ele, aliás, é o líder da Qatar Sports Investiments, fundo que adquiriu o Paris Saint-Germain - clube de Neymar, Messi, Mbappé e cia.

Em 1916, o Catar se tornou um protetorado do Império Britânico e, em 1971, conquistou sua independência. Partidos políticos são proibidos e não há legislatura independente. As eleições parlamentares, que foram originalmente prometidas para 2005, acabaram adiadas indefinidamente.

Dinastia Al Thani está à frente do Catar

(Foto: Qatar-2022/Divulgação)