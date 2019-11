Conheça 10 modelos que passaram pelo Afro e ganharam o mundo

Noriah Santos | Natural de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, a modelo de 21 anos participou das edições de 2016, 2017 e 2018 do AFD pela agência One Models Bahia. Esse ano, estreou no São Paulo Fashion Week representando cinco grifes (Bobstore, Lucas Leão, Flávia Aranha, Cavalera e Apartamento 03). Em fevereiro, ela foi capa do caderno Bazar, no editorial Verão Maximalista (Foto: Lucas Assis/ Divulgação)