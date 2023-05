Conheça 5 erros graves que estragam o motor do carro

Zelar pelo bom funcionamento do motor é importante por diversos motivos, desde a segurança até a redução de custos. Além disso, qualquer problema tem como consequência o custo do conserto. Por isso é bom ter atenção, mesmo que você já seja um motorista experiente.

1. Abastecer o sistema de arrefecimento apenas com água

O sistema de arrefecimento regula a temperatura para que esteja sempre no valor ideal. Um dos erros mais comuns é utilizar água para fazer a manutenção do sistema. “Usar apenas água pode causar aumento da tendência à corrosão e formação de depósitos no sistema de circulação. Esses depósitos vão obstruir a passagem do fluído de arrefecimento, aumentando a temperatura de trabalho do motor. Com o tempo, isso levará a um desgaste nas peças e causará vazamentos que podem danificar totalmente o motor”, explica Danilo Silva, engenheiro de Aplicação da Motul Brasil.



2. Usar o óleo errado no motor do carro

Na hora de escolher o óleo para o motor do carro, é preciso levar em consideração a viscosidade, a norma do fabricante e sua base (mineral, semissintético ou sintética). Um lubrificante fora da especificação recomendada pode não proporcionar a espessura de filme de óleo projetada para aquele propulsor e não atender os requisitos de desempenho. A espessura e especificações incorretas podem comprometer a eficiência do motor, aumentar o consumo de combustível e danificar os componentes internos.

3. Não trocar o filtro de ar do motor do carro

“O filtro garante que o ar que chega ao motor esteja livre de impurezas para a queima do combustível. Quando não fazemos a manutenção correta, o ar levado até o motor pode conter partículas que poderão potencializar o desgaste, danificar outras peças e interferir na combustão, gerando maior gasto de combustível”, diz Silva. Consumo de combustível mais alto e falta de força do motor podem indicar que está na hora de substituir o filtro de ar do motor. A vida útil de um filtro, considerando uma condição de uso normal urbano, é de 10 mil quilômetros ou um ano de uso - mas é importante verificar essa validade no manual do veículo.



4. Ignorar as velas de ignição

Nos motores de ciclo Otto, as velas de ignição são responsáveis por gerar a centelha que inicia a combustão da mistura de ar e combustível, cuja energia da expansão é transformada para movimentar o veículo. Com o tempo, o desgaste delas causa dificuldade na hora de dar partida no veículo, perda da performance, e possivelmente, aumento do consumo de combustível - pode também ser responsável por danificar a bobina de ignição, gerando um prejuízo ainda maior. O ideal é verificar as velas e o cabo de ignição de acordo com o plano de manutenção do manual do proprietário do veículo.



5. Condução cuidadosa

Além desses aspectos, é fundamental observar como o veículo está sendo conduzido. Trocar a marcha em rotações erradas, tanto mais altas quanto muito elevadas, manter o pé apoiado sobre o pedal de embreagem e acelerar agressivamente logo com o motor ainda frio reduzem a vida útil do equipamento.

Atenção ao manual

O motorista precisa consultar sempre o manual do veículo. E é importante compreender que todo carro é diferente, até mesmo versões de um mesmo modelo. Assim, consulte a publicação para lembrar e relembrar os prazos de manutenção e trocas dos componentes.