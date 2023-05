Conheça 5 novas séries não óbvias baseadas em livros

Conselhos sobre a vida adulta, comédia com romance, viagens no tempo, assaltos com muita reviravolta e diversos outros estilos se misturam nesta seleção especial.

Livros bem escritos e repletos de reflexões se transformam agora em séries que estão em diferentes streamings para você conferir:



1. As Pequenas Coisas da Vida

Uma série para curar feridas. Poesia pura. Inspirada na popular coleção de livros de Cheryl Strayed, As Pequenas Coisas da Vida acompanha a jornada de uma mulher em meio a um casamento em crise, com uma relação distante com sua filha e uma carreira de escritora estagnada.

Quando um amigo a sugere para assumir uma Coluna de Conselhos, Clare acredita ser a última pessoa qualificada para o papel, mas acaba descobrindo que possui todas as habilidades necessárias e pode surpreender a todos.

A produção segue várias linhas do tempo para narrar a vida de Sugar, cheia de obstáculos, humor e também beleza. No passado, conhecemos a jovem Claire em sua fase rebelde após a morte da mãe, mas construindo uma relação muito especial com o irmão mais novo, Lucas. No presente, Claire e o marido, Danny, que prejudicam diretamente a filha, Rae.

A obra exibe como cada cada detalhe do passado e do futuro se conecta, e se aprofunda em diálogos que emocionam e nos deixam reflexivos sobre tópicos diversos do cotidiano atual e das relações humanas.

Onde assistir: Star+ | Número de Temporadas: 1 | Número de Episódios: 8 | Duração média de episódio: 28 min.| Gênero: Drama, Comédia | Nacionalidade: Estados Unidos

2. Teto Para Dois

Está buscando uma trama levinha, mas que não deixa de incluir boas reflexões? Baseada na obra da autora Beth O'Leary, Teto Para Dois é um romance com toques de comédia. Na trama, Tiffany termina o seu relacionamento e se vê desesperada em busca de um novo lar.

Além de não perceber que ela estava em uma relação abusiva, a jovem também está enfrentando dificuldades financeiras. Enquanto isso, Leon, um enfermeiro que trabalha no turno da noite, está determinado a economizar dinheiro. Contrariando os conselhos de seus amigos e sem se conhecerem pessoalmente, eles tomam uma decisão inusitada: dividir um apartamento e compartilhar a única cama disponível, alternando seus horários de uso, para que nunca se esbarrem.

É aí que ambos buscam formas de comunicação para que possam fazer essa "convivência" funcionar. Com mensagens sobre dependência emocional, vida profissional, parcerias verdadeiras e outras temáticas de importância, esta série promete aquecer corações.

Onde assistir: Paramount+ | Número de Temporadas: 1 | Número de Episódios: 6 | Duração média de episódio: 45 min. | Gênero: Comédia, Drama | Nacionalidade: Reino Unido

3. Gente Ansiosa

Após um desastroso assalto a banco, um ladrão atrapalhado encontra refúgio em um apartamento aparentemente vazio. No entanto, para a sua surpresa, o imóvel está em processo de venda e durante uma visita de potenciais compradores, ele acidentalmente toma todos os presentes como reféns. Agora, em meio a essa situação caótica, as personalidades das pessoas envolvidas revelam-se extremamente conflitantes.

Assim, os próprios reféns passam a confundir o assaltante. Inicialmente, pode parecer uma comédia boba para alguns, mas a produção vai tomando um rumo com lições inusitadas sobre pais e filhos, as ansiedades da vida adulta e outras questões sociais que cumprem bem os seus papéis.

Onde assistir: Netflix | Número de Temporadas: 1 | Número de Episódios: 6 | Duração média de episódio: 28 min. | Gênero: Comédia, Drama | Nacionalidade: Suécia

4. A Mulher do Viajante no Tempo

Baseada no livro homônimo (um dos meus favoritos), a série acompanha um casal que precisa enfrentar um problema incomum: ele é um viajante no tempo e precisa conciliar a vida ao lado da amada com a "condição" de ir, sem escolha, para outras épocas de sua vida.

A obra é extremamente delicada e utiliza a viagem no tempo como metáfora para as dificuldades e barreiras da vida, que 'tentam nos tirar do tempo presente'. A parceria, os cuidados e os combinados em um casamento são retratados de forma sagaz e acompanham o crescimento e maturidade do casal ao longo dos anos.

Theo James (Divergente) e Rose Leslie (Game Of Thrones) protagonizam a produção, que também já obteve uma adaptação para as telas de cinemas. O filme Te Amarei Para Sempre, inclusive, já foi indicado aqui na coluna, na seleção especial de filmes de romance que fogem totalmente dos clichês.

Onde assistir: HBO Max | Gênero: Drama | Número de temporadas: 1 | Duração média dos episódios: 1h | Nacionalidade: EUA

5. A Vida Mentirosa dos Adultos

Baseada na aclamada obra de Elena Ferrante, a série transporta o espectador para a década de 1990, acompanhando a história de Giovanna, uma adolescente cujas descobertas perturbadoras sobre a vida adulta a levam a forjar seu próprio destino.

Após seu pai proferir palavras cruéis, afirmando que ela é feia e semelhante a uma tia indesejada pela família, Giovanna é impulsionada a uma jornada de autodescoberta. Situada em um bairro de classe média em Nápoles, a protagonista é confrontada por uma cidade dividida, onde contrastam áreas ricas e uma região mais pobre, onde sua tia marginalizada reside, mergulhando-a em um turbilhão de questões existenciais.

Onde assistir: Netflix | Número de Temporadas: 1 | Número de Episódios: 6 | Duração média de episódio: 50 min. | Gênero: Drama | Nacionalidade: Itália