Conheça a 1ª cerveja artesanal e orgânica feita a base de cafés especiais da Chapada

Há quem não passe um dia sequer sem tomar um cafezinho. Mas também tem aquele que não abre mão da sua cerveja preferida. Agora, imagine, juntar essas duas paixões em uma bebida só? “O café é um dos amores do brasileiro. A cerveja é outra paixão nacional. Assim, resolvemos criar uma bebida que pudesse unir as duas coisas. O café é usado nas etapas quente e fria do processo de produção e a fermentação dos cafés traz um toque levemente cítrico e um corpo mais denso”, explica a produtora na Fazenda Aranquan, na Chapada Diamantina, e sócia gestora do Latitude 13 Cafés Especiais (@latitude13cafesespeciais), Juleilda Allegro.

A marca baiana de cafés especiais acaba de lançar a primeira cerveja artesanal orgânica White Stout (com sabor similar ao café) certificada do estado. “Como o nosso café orgânico, a cerveja do Latitude é uma bebida de alta complexidade. O processo de fabricação, bem como todos os ingredientes são certificados, com exceção do lúpulo, que corresponde a 0.5%. É uma cerveja com características da stout, porém, clara, ou seja, uma bebida bem equilibrada e uma cerveja mais fácil de beber”, acrescenta.

A bebida custa R$ 34 (500 ml) e está disponível nas lojas conceito, e-commerce, nos pontos de revenda e, principalmente, na nova unidade da marca, que está prevista para ser inaugurada esse mês, no Shopping da Bahia. Essa será a quarta da rede, que já conta com uma cafeteria localizada na Barra, na rua João Pondé, outra no Mercado do Rio Vermelho e mais um quiosque instalado no Shopping Barra.

“A nossa proposta com essa nova loja é promover uma experimentação visual, afetiva, sensorial e gastronômica. Além do café expresso, teremos os rituais de café que vão desde o tradicional coado no pano, até o sofisticado Siphon, um artefato que parece saído de um laboratório de química onde o café é preparado na mesa do cliente”, adianta.

Atualmente, o Latitude 13 gera, em média, 300 empregos diretos desde sua produção até o serviço nas cafeterias. As fazendas Progresso (Mucugê) e Aranquan (Ibicoara) exportam diretamente seus cafés para mais de 15 destinos internacionais, entre eles a França, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália Japão, Alemanha, Noruega, como destaca ceo da Fazenda Progresso e sócio gestor do Latitude 13, o Fabiano Borre.

Cerca de 80% da produção é exportada e 20% é destinada ao mercado nacional. Além do café torrado em grão e moído, o Latitude foi pioneiro no mercado baiano com o Drip Coffee, saches individuais e descartáveis, que permitem coar o café na própria xícara na hora do consumo. “O cliente procura experiências e está mais consciente sobre qualidade sensorial. Se interessam pela origem, pelo método de produção. Enxergamos essa tendência com as cervejas artesanais, com os chocolates de origem, com azeites de oliva e não podia ser diferente com o café”.

“Os cafés especiais em geral, vem aumentando de forma consistente a sua presença no mercado nacional na última década Somos produtores e exportadores, especialistas em café – nós cultivamos, selecionamos os melhores grãos, torramos, trazemos para capital e servimos na xícara para o cliente. Um ciclo completo e cuidadoso”.

Diferenciado

O Latitude 13 é Silver no International Chocolate Awards 2021, na categoria Cafés do Brasil 70% e também já conquistou outros prêmios como o Veja Beber e Comer melhor cafeteria 2018, Prazeres da Mesa Melhor Cafeteria Brasil 2019/2020, Prêmio Prazeres da Mesa com duas cápsulas entre as 10 melhores compatíveis Nespresso em 2020. Mas, afinal, de onde vem essa fama do café da Chapada? Quem responde essa pergunta é o produtor de cafés especiais Fazenda Aranquan e sócio gestor do Latitude 13, Luca Allegro:

“Um conjunto de características naturais de solo e clima transforma a Chapada Diamantina em um dos melhores lugares do planeta para a produção de cafés Arábicas de qualidade. A latitude, mais ao norte quando comparada a outras regiões tradicionais produtoras como Minas Gerais e São Paulo, conferem dias solares mais longos e uma quantidade e qualidade de irradiação solar superior. Soma-se a isso a água que escorre pelas rochas e se nutre de minerais”.

Assim como o vinho, os cafés especiais têm uma coisa chamada ‘terroir’, são características de clima, solo, plantio que são variam bastante de um lugar para o outro. Segundo dizem os mais ‘místicos’, Luca Allegro afirma até a energia da Chapada Diamantina contribui para formar assim um ‘terroir’ que beneficia a produção cafés de grande complexidade de sabor e

aroma.

“Os cafés da Chapada Diamantina vêm ganhando notoriedade e a qualidade do café baiano já começa e ser reconhecida no Brasil e no mundo. É uma origem exótica, quando comparada a regiões tradicionais, que as pessoas já conhecem. Isso traz o fator novidade. As pessoas querem experimentar. O desafio é comercial, o de fazer chegar a outros mercados de forma competitiva e comunicar essas diferenças para estimular o consumo”, ressalta.

A marca deve continuar investindo em novos produtos a base de cafés especiais com o lançamento do seu licor de café (500ml/ R$ 70). “O nosso licor é para apreciadores da bebida alcoólica e adocicada. Elaborada usando vodca tri-destilada, desenvolvemos a nossa receita em parceria com um tradicional produtor artesanal, imigrante do Leste Europeu”.

Também nos planos de expansão está a versão descafeinada do Latitude, a partir de um processo com água. “É algo totalmente inovador, que não prejudica a saúde e que conserva grande parte das características do café original. Teremos ainda, a partir do período de colheita, novos micro-lotes especiais, de cafés únicos, de variedades diferentes e exóticas, ou de métodos pós-colheita diferenciados”.

Diversificação

O especialista em cafés e proprietário da cafeteria Nossa Senhora do Bom Café, no Carmo (@nossasenhoradobomcafe), Nil Saldanha, concorda que cada vez mais, a Bahia vem ocupando um espaço relevante nesse mercado.

“A acidez dos cafés da Chapada e as notas que puxam para frutas maduras e o caramelo, rapadura, chocolate, também são muito valorizados e trazem complexidade aos grãos quando a gente se refere à Chapada Diamantina perante outras regiões brasileiras produtoras de café especial”.

Para Saldanha, a diversificação é sempre bem-vinda: “A Chapada tem todas as qualidades para produzir um bom café. Vejo com bons olhos. Se você tem uma diversificação de produtos de qualidade produzidos com café, o público consumidor só aumenta e, além de valorizar o produto, isso é bom para toda a cadeia de produtores e cafeterias, por exemplo”, completa.