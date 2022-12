Conheça a 'Abuela', a vovó que virou amuleto da Argentina na Copa

'Abuela la la la, abuela la la la'. Você pode já ter se deparado com o vídeo de uma senhorinha comemorando nas ruas da Argentina, com direito a uma música-chiclete em sua homenagem. A vovó se tornou um amuleto dos hermanos na Copa do Mundo do Catar, e já levou multidão a bairro periférico em Buenos Aires. Mas como isso tudo começou?

Segundo registros nas redes sociais, a 'febre' iniciou depois da vitória argentina sobre a Polônia, por 2x0, ainda na fase de grupos. O resultado confirmou a classificação dos hermanos às oitavas de final. A senhora, chamada Cristina, saiu para comemorar na rua, sozinha, com uma bandeira do país. Ela se juntou a jovens que também celebravam a vaga.

LA SAGA DE ABUELA, atualizada. espetacular! ???????? pic.twitter.com/TW7XPXDBkg — árbitro de vídeo (@leandrolopes) December 14, 2022

Não demorou para a torcedora de 76 anos ganhar o apelido de abuela (avó, em espanhol) e uma 'música-tema', inspirada no clássico Go West, da banda Village People (posteriormente regravada pelo Pet Shop Boys).

A partir daí, a aparição da vovó não falhou mais. Sempre com sua bandeira nas costas, ela foi às ruas após as vitórias sobre Austrália, nas oitavas; Holanda, nas quartas; e Croácia, na semi. Passou até a dar entrevistas para canais de TV, sempre deixando claro seu amor a Messi.

"Esta mensagem é para você, Lionel (Messi). Você dá conta, porque te amamos, "la p*** madre". Você é um grande. Deus te abençoe, meu amor. Estou falando com a alma, "car***", disse, emocionada, após a vitória nos pênaltis contra a Holanda, emocionada, em meio a palavrões.

A cada jogo, mais torcedores iam vibrar com a abuela. Na festa da vitória sobre a Croácia na semifinal, na última terça-feira (13), ela reuniu uma multidão onde mora, em Vila Luro, ao lado do bairro de Liniers, em Buenos Aires.

A próxima aparição da 'abuela' já tem data para acontecer: no próximo domingo (18), quando a Argentina disputará a decisão da Copa do Mundo.