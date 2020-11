Conheça a Alafia, uma das marcas do Afro Fashion Day

Uma das 37 marcas do Afro Fashion Day, a Alafia vem há seis anos desenvolvendo t-shirts e acessórios masculinos e femininos numa vibe étnica-urbana com foco no streetwear. Idealizada por Tulio Azevedo, 37 anos, designer formado em Arte Aplicada na Indústria, em Milão, na Itália.

Nascido no interior do estado do Amazonas, ele morou 12 anos na Itália, onde concluiu os estudos e começou seu percurso artístico. Há 7 anos, veio para Salvador por se identificar com a cultura e religiosidade baianas. “É onde busco toda inspiração para a realização do trabalho que desenvolvo com a Alafia”, afirma o designer, que comercializa suas peças pela internet, mas já com plano de expansão para lojas físicas.

Na pandemia, a marca disponibilizou uma gama de serviços para minimizar o impacto causado na economia. “Fomos de combos promocionais até a disponibilidade e flexibilidade na entrega dos produtos, criando uma maior inspiração para oferecer algo carregado de representatividade”, revela.

Tulio acredita que participar do Afro Fashion Day foi uma maneira de compartilhar e adquirir novas experiência no mercado da moda. “Que para mim é uma importante expressão cultural de um povo”. Para ele, a proposta desse ano de colocar o dendê como fonte de inspiração para a criações “foi excelente para exercitar nossa visão tropical e colher a vibração de cores que possuem o fruto”.

Conheça a marca: @alafiaoriginal

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.

Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020 ou https://bit.ly/FashionfilmAFD2020

