Conheça a atriz que viverá affair com Jove e ameaçará casamento dele com Juma

Nas próximas semanas, tem personagem novo em Pantanal. E é alguém que promete abalar as estruturas do casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen). Conforme informações confirmadas pela produção da novela das nove ao Gshow, a atriz Liza Dal Dala entrará na trama nas próximas semanas como Miriam, uma agroecóloga que será o novo affair de Jove.

Miriam irá gerar um interesse de Jove no momento em que ele menos espera. O filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) viajará para Santa Catarina, onde irá conhecer melhor um método de plantio que pretende implantar na fazenda do pai. Lá, ele dará de cara com Miriam, especialista no assunto.

"Eu tenho trabalhado com a Matilde no desenvolvimento e na implementação das novas áreas da fazenda. E você deve ser o príncipe herdeiro", dirá Miriam, em uma de suas primeiras aparições na novela.

Aos poucos, os dois vão se aproximar com os treinamentos e Jove chegará a tirar a aliança. Naquele momento da trama, ele e Juma estarão em crise e terão um término breve - o que abrirá terreno para a agroecóloga.

Liza Dal Dala é nascida e criada no Rio de Janeiro, filha de pais angolanos. A atriz tem uma trajetória de luta: produziu e estrelou o curta Rosas Agressivas e atuou em três espetáculos teatrais. No início de agosto, Liza poderá ser vista na nova temporada de Bom Dia, Verônica (Netflix), também em participação especial.