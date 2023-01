Conheça a baiana Isadora Brandão, nova secretária nacional de Direitos Humanos

Indicada pelo novo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a defensora pública Isadora Brandão Araújo da Silva assumirá a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos no novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, empossado neste domingo (1).



Baiana, ela é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), onde também fez Doutorado em Direitos Humanos e onde é docente do Programa "Incluir Direito".



Isadora é defensora pública na capital paulista desde 2013, com histórico de luta por igualdade social e racial e de estudos de raça, tendo coordenado o Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial entre 2018 e 2022.



Até o ano passado, ela acumulava ainda o posto de assessora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia