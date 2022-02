Conheça a baiana que comandou o show dos 50 anos dos Rolling Stones, em New York

Todo mundo sabe que o líder dos Rolling Stones, o inglês Mick Jagger , é fã do Brasil. Aqui já se apresentou com a banda, e sempre que pode vem visitar seu filho, Lucas Jagger, com a modelo e apresentadora da Rede TV! Luciana Gimenez no Rio de Janeiro. Salvador também tem um espaço no coração do astro do rock que, nos anos 1960 chegou a passar uma temporada na capital baiana no bairro de Itapuã com sua então mulher a cantora Marianne Faithfull.



E foi justamente uma baiana, Silvana Magda, moradora há mais de 35 anos em New York onde fez parte do cast de organização do Brazilian Day e criou e dirigiu a Lavagem que foi convidada para participar do show comemorativo dos 50 anos da maior banda de rock do mundo que continua em atividade, mesmo depois da morte do baterista Charlie Walts. Atualmente em Salvador onde tem uma cobertura na Barra e de férias com o marido americano Howard Lynch, Silvana lembrou ao Baú do Marrom como tudo aconteceu:

Silvana Magda e a equipe do show em New York (Foto: acervo pessoal de Silvana Magda)



"Em 2012 fui convidada pela produção dos Rolling Stones para participar da concepção da abertura dos shows comemorativos dos cinquenta anos e retorno da banda. Foram três shows emblemáticos. O primeiro no Barclay Center em New York e os outros dois no Prudencial Center em Newark, New Jersey. Quando eles disseram que gostariam de ter uma pegada percussiva não pensei duas vezes e sugeri a percussão da Bahia o Samba Reggae. E como queriam algo diferente que pudesse inserir ao som da Banda pensei no Giba e no Batalá que já faziam a Lavagem e sei que ele encaixaria perfeitamente".



A escolha de Silvana não poderia ter sido melhor. Giba é outro baiano cidadão do mundo que vive se apresentando com seu grupo batalá na própria Lavagem de New York como na de La Madeleine em Paris, organizada pelo santamaense Robertinho Chaves. A Banda Batalá foi criada em 1997, na França, pelo jovem músico e bailarino José Gilberto Gonçalves dos Santos, o Mestre Giba, onde começou a ensinar os franceses a tocarem o ritmo brasileiro do samba-reggae do Neguinho do Samba.

Com tanta personalidade logo o Batalá ganhou o mundo em forma de grupo, de banda, de escola de rua. Com músicas exclusivas compostas pelo Mestre, performances e figurinos próprios que deram o toque e graça ao Batalá, o grupo se internacionalizou e hoje se encontra enraizado em mais de 34 cidades pelo mundo, que vêm aproximando e encantando pessoas.



A mistura deu muito certo, como relembra Silvana: "E foi um sucesso. Foram 100 percussionistas que levaram o público ao delírio e os Rolling Stones ficaram felizes com o resultado. A parte difícil foi o contrato de sigilo absoluto que eu e todos tivemos que assinar e isso dificultou colher os frutos da divulgação e a fama de fazer parte desse momento histórico mas valeu a pena e me sinto uma artista e produtora realizada".

Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts (Foto: Divulgação)



Criada em 12 de julho de 1962, os Rolling Stones fizeram o seu primeiro show no Marquee Club de Londres. A banda com sua formação atual em 2012, quando Charlie Watts ainda estava vivo (mais Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood) se reuniu em frente ao velho clube para tirar fotos nesse marco histórico. E foi mundial justamente para comemorar tão importante data de 50 anos, em plena atividade, todos com mis de 60 anos, que eles resolveram montar esse show especial. E ai que entrou o axé da Bahia com a Silvana