Conheça a brasileira que vai tomar vacina da covid no Reino Unido e 'ama a Bahia'

Nesta semana que está terminando, uma personagem chamada Beth Kress foi destaque nos principais telejornais e programas no Brasil a exemplo do Fantástico, Jornal da 10 da Globonews, Jornal Hoje e Jornal Nacional entre outros. Tudo porque ela é a brasileira que mora há 30 anos na Europa (agora vive em Londres) e está na fila para tomar a vacina contra a Covid 19 no Reino Unido. Em sua primeira apresentação no Show da Vida ela foi bem enfática;

‘Foi uma alegria participar desta matéria da Fantástico…Nosso encontro durou mais de 1 hora, mas claro que tiveram que cortar bem, o foco é a vacina e não eu. Com a emoção se exalando do coração expressei um pouco a minha expectativa de ser vacinada em breve! Existe luz no final do túnel… Vamos resgatar nossa autonomia, poderemos sonhar e fazer planos …Poderemos abraçar a vida sem medo! Graças a Deus! Grata a toda equipe da Globo/Londres por convidar-me a fazer parte desta matéria! Foi uma manhã maravilhosa estar ao lado destes dois profissionais, ternos, sábios e belos: Pedro Pedova e Ross Salinas! Vejam a matéria na íntegra, muito bem produzida e informativa! Parabéns a todos!”

Quando vi a matéria me lembrei logo dela pois a conheci em maio de 2015 quando fui convidado pelo querido amigo jornalista e baiano, Carlos Borges para cobrir pelo CORREIO a 18ª edição, do Brazilian Press Awards em Fort Lauderdale na Flórida (evento da Focus Brazil com a Rede Globo) para homenagear a cantora Daniela Mercury e o ator Tony Ramos. Lá estava Beth com sua máquina fotografando e sempre animando o grupo com seu jeitão alegre.

Foi quando me lembrei que na época ela me me mandou algumas fotos pelo WhatsApp e e-mail. então resolvi falar com ela para saber qual sua relação com a Bahia. E para minha surpresa ela foi logo dizendo:

Beth Kres fã de tudo do Bahia menos do dendê (Arquivo pessoal)

“Eu amo a Bahia. Acho que nasci por engano em Minas Gerais. Eu falo que sou baianeira do jeito que eu gosto e até meu sotaque é mais baiano. Já estive na Bahia. Amo tudo que vem da Bahia. Só não gosto do dendê” (rs)

No ano de 2015, quando houve o evento na Flórida, Tony Ramos celebrava 50 anos de impecável trajetória na TV, teatro e cinema, Daniela tinha como marcos os 20 anos de sucesso nacional e 15 de trajetória internacional. Desde o comecinho dos anos 90 que a Rainha da Axé é sucesso fora do Brasil. A ponto de ser incluída, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Milton Nascimento e Djavan, entre os cinco músicos brasileiros mais reconhecidos internacionalmente nas duas últimas décadas. Dai a escolha dos dois para a premiação.

A festa aconteceu no teatro Amaturo, em Fort Lauderdale, na Flórida. Tony foi chamado ao palco para receber o Lifetime Achievement Award, concedido em reconhecimento à sua trajetória profissional. No telão, foi exibido um vídeo com imagens que mesclavam cenas que marcaram sua história na TV, em seus mais de 50 anos de carreira, com trechos de uma entrevista concedida pelo ator mostrando seu lado pessoal e o forte vínculo familiar.

Daniela Mercury, Tony Ramos e Marrom na festa da Focus Brasil/Globo na Flórida (Arquivo pessoal)

“Eu não poderia vir até aqui hoje, de tão distante, e dizer simplesmente obrigado. São essas pequenas e grandes surpresas e o carinho de todos vocês que são tão importantes pra mim”, disse Tony. “

Depois foi a vez de Daniela Mercury receber o prêmio. Daniela também agradeceu à homenagem. “Eu digo que não é a gente que faz a arte. É ela que nos transforma. Que bom que eu aprendi desde pequena a usufruir das artes porque não existem fronteiras para a imaginação”, que cantou as músicas Rainha do Axé, Ilê Pérola Negra e o Canto da Cidade com uma participação bem tímida de Tony. Mas Daniela também recebeu uma homenagem especial, quando um time de artistas brasileiros que mora no exterior cantou seus sucessos. Entre eles estava o baiano Rafael Pondé que reside nos EUA e aparece na foto ao lado de Beth.

“Eu fui convidado para participar desse evento por Carlos Borges participar para homenagear Tony Ramos e Daniela Mercury. Eu cantei a música Minas com Bahia. Daniela estava na primeira fila. Foi uma noite muito bonita. Homenagear ela ali tão de pertinho foi gratificante. Foi uma noite com muitos artistas brasileiros que vivem nos Estados Unidos, pude conhecer muitos deles. Conheci também Lucia Ales que estava nesse evento. Tenho boas lembranças dessa noite” comentou o cantor, compositor que veio passar o final do ano com familiares em Salvador.