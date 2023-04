Conheça a calistenia, método de treinamento que não precisa de academia

É possível que você já tenha visto em parques ou praças pessoas praticando uma série de exercícios que, à primeira vista, parecem simples. Movimentos como flexões, agachamentos e saltos compõem uma modalidade de treino que vem conquistando cada vez mais adeptos: a calistenia. A prática, que utiliza apenas o peso do próprio corpo como resistência, tem ganhado popularidade entre aqueles que buscam uma forma de manter a forma física sem precisar frequentar uma academia. Mas, afinal, quais são os benefícios da calistenia e quais cuidados são necessários para praticá-la de forma segura? Especialistas explicam.

"A calistenia é um conjunto de exercícios físicos que utiliza o peso natural do próprio corpo e une técnicas de diversas modalidades, como ginástica, dança e yoga. Ela engloba equilíbrio, consciência corporal, flexibilidade e força. Baseado na consciência corporal e em exercícios funcionais, como agachamento, flexão de braço, barras e outros, o treino calistênico progride de acordo com o avanço físico, o que leva tempo e exige repetições de movimento" explica Gleidson Dória, 34, professor e educador físico especialista em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas.

Benefícios

Originada no século 19 a partir da ginástica sueca, a calistenia surgiu com a intenção de trabalhar a força e resistência física utilizando somente o peso corporal. Inicialmente popularizada nos Estados Unidos e Europa, o nome da modalidade vem do grego kallistenés, que significa "bela força".

A prática da calistenia traz inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar. Além de melhorar a força muscular, a flexibilidade e a resistência física, essa modalidade de exercício também pode contribuir para a perda de peso e queima de gordura corporal. A realização de movimentos funcionais também pode trazer uma melhora na coordenação motora e no equilíbrio corporal. Outro ponto positivo é que a modalidade pode ser uma excelente forma de aumentar a autoestima e a confiança, uma vez que o treino gradual e a superação de desafios trazem uma sensação de satisfação pessoal e bem-estar emocional.

"A calistenia quando praticada regularmente pode trazer diversos benefícios para o corpo, como ganho de força muscular, coordenação motora aprimorada devido à execução dos movimentos, melhor percepção de espaço e definição muscular", informa o ortopedista Djalma Amorim Junior, que também destaca a economia como uma grande vantagem. "A calistenia pode ser realizada em locais mais confortáveis e com menor custo, já que é possível evitar as academias tradicionais e o pilates", completa.

Gleidson Dória diz atividade pode ser adaptada a diferentes perfis e limitações físicas (Foto: Acervo Pessoal)

Alertas

Com a crescente popularidade da calistenia como uma forma de exercício, é importante lembrar que, como qualquer atividade física, ela também apresenta riscos e requer precauções específicas para garantir que seja praticada de maneira segura e eficaz.

"Quando executada de forma errada, a calistenia pode levar a lesões articulares devido a sobrecarga. Em pacientes com sobrepeso ou obesidade, os movimentos são mais difíceis de executar e existe um maior risco de lesões. Também é indispensável respeitar a capacidade corporal", alerta o ortopedista, que também destaca a importância dos alongamentos e aquecimentos antes do treino.

Nesse sentido, a orientação de um profissional especializado e um plano de treinamento personalizado são fundamentais para uma prática segura e eficiente da calistenia. De acordo com o educador físico Gleidson Dória, a atividade pode ser adaptada a diferentes perfis e limitações físicas. "Todos podem praticar de acordo com suas limitações e individualidades biológicas, desde que esteja apto para se exercitar e tenha consciência de fazer a atividade de maneira responsável e segura", afirma o especialista, que reforça a importância de seguir um plano de treinamento adequado para evitar lesões e garantir o máximo de benefícios da prática da calistenia.

"Em excesso e também mal-executados, os movimentos podem causar lesões musculares e desgastes seríssimos nas articulações", adverte.

Cinco exercícios para começar com segurança