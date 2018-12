Conheça a face humana do gato León

Por enquanto, León apareceu apenas na forma de gato, mas o público já percebeu que o personagem é bem mais que um animal. Além de ter guiado Gabriel (Bruno Gagliasso) até Serro Azul para ser o novo guardião-mor da fonte, ele está sempre ao lado de Luz (Marina Ruy Barbosa), protegendo a jovem de qualquer perigo ou ameaça.

No capítulo de hoje da novela das 21h, parte do mistério que envolve o gato será revelado. Tudo começa quando Valentina (Lília Cabral) ordena que Sampaio (Marcello Novaes) mate León. Ao perceber que está sendo perseguido pelo capanga da empresária, o bichano o atrai para um matagal.

No meio da mata, Sampaio procura pelo gato, mas se depara com um homem encapuzado, de olhos brilhantes. Trata-se de León em sua forma humana. O público acompanhará as cenas dessas transformação. “A gravação da cena foi longa, quase oito horas para chegar ao resultado. Mas eu e os gatos (são quatro) estamos nos dando muito bem, rolou química”, brinca o ator Eduardo Moscovis, intérprete de León.

Moscovis conta ainda que, apesar de aparecer na trama essa semana, León não ficará por muito tempo na versão humana.