Conheça a história do baiano que correu de Salvador até Feira de Santana

No Brasil, milhares de pessoas têm o sobrenome Júnior no RG. Um dos mais comuns do país é levado por um atleta amador de 45 anos, que resolveu se diferenciar de todos os xarás no último dia 13 de março. Naquele dia, Osvaldo Júnior levantou da cama para correr o percurso dos 108 km que separam Salvador de Feira de Santana.

Morador da capital baiana há 22 anos, Júnior trabalha com transporte de asfalto e fez o percurso saindo da Avenida Barros Reis até o viaduto do Anel de Contorno - na entrada de Feira, onde se lê "Princesa do Sertão" - em uma aventura que durou 12 horas, e que por pouco não aconteceu como um evento formal, com outros corredores, no estado de Alagoas.

Júnior conta que sempre gostou de correr, mas a relação com o exercício passou a ficar mais frequente em 2012. "Foi quando eu casei. Comecei a ganhar uma barriguinha e aquilo começou a me incomodar, pelos comentários que faziam. Depois do São João, decidi começar a correr", descreve.

Sem muito fôlego para aguentar grandes distâncias, a vida do atleta amador teve uma virada de chave quando ele se deparou com um evento de corrida e se encantou com o ambiente. "Quando vi aquele clima alegre já quis saber como fazia para participar. Consegui me inscrever e fiquei muito feliz", conta, citando que fez o percurso por diversão, sem compromisso com resultado. "Corrida é uma coisa tremenda quando você pega gosto, não tem descrição".

Aos poucos, ele entendeu que gostava mesmo era de corridas de grandes distâncias. Atualmente, já são mais de 15 maratonas e uma média de 3 a 4 treinos mensais de ultramaratona (distâncias superiores a de uma maratona - 42,195 km). "Dá tempo de pensar em tanta coisa. Dá para orar, até organizar as coisas do trabalho", diverte-se o maratonista.

A corrida

Era setembro de 2020 quando Júnior decidiu que queria fazer uma corrida de 100 quilômetros. O desejo, no entanto, era cercado de insegurança. "Morria de vontade de fazer mas tinha um sentimento. Não é que eu achava que não conseguiria, mas dava um frio na barriga", descreve. Ao ouvir a vontade de Júnior, o treinador dele, Sidiny Souza, não escondeu o susto. "A princípio a gente pensa 'que cara louco!', mas são umas loucuras programadas", conta o profissional de educação física.

Os treinos começaram, e logo precisaram ser interrompidos por causa de dores musculares. Em novembro, uma colega de Júnior o inscreveu para uma corrida de 100 quilômetros na região de Piranhas (AL), que seria feita nas trilhas do Cangaço, por onde passou Lampião. O evento, marcado para 13 de março, acabou suspenso por conta da pandemia.

O corredor então decidiu que a preparação não seria jogada fora e foi assim que escolheu sair da cidade onde mora até a terra natal. "Fiz a prova e em nenhum momento pensei em desistir. Fui o tempo todo sorrindo, brincando", recorda Júnior, que também disse que ficou “zerado” no dia seguinte. Já Sidiny lembra do desafio que foi preparar o comandado. "A gente toma um certo susto e estuda toda a parte do treinamento, mas eu nunca tinha treinado ninguém para tanta distância".

O treinador acompanhou o percurso inteiro de bicicleta e, ao passar da marca de 100 quilômetros percorridos, desceu para fazer os momentos finais à pé com Júnior. Os dois já tinham feito o percurso no sentido inverso (Feira - Salvador) há cerca de dois anos e meio, com cada um realizando metade da jornada. Sidiny conta que, na corrida deste ano, se impressionou com a resistência e o vigor de Júnior durante o trajeto e, principalmente, ao chegar. "Eu fiz 11 maratonas, já senti isso na pele, já quebrei e vi alunos meus da mesma forma, mas com ele (Júnior) foi diferente", diz, se derretendo em elogios ao aluno, que também ressaltou que o bem-estar ao terminar era real. "Se tivesse que correr alguns quilômetros a mais ainda eu correria", exalta.

Júnior foi acompanhado pelo treinador Sidiny durante todo o percurso (Foto: Arquivo pessoal)

Qual o segredo?

A fórmula para a longa corrida ter sido "perfeita", como o autor descreveu, passou por uma boa preparação, além do já mencionado treino. Cerca de quatro dias antes, Júnior ficou mais atento à hidratação, com isotônicos, suco de uva e muita água. No dia, a cada cinco quilômetros, o carro da esposa estava o esperando com água (para beber e se molhar) e alimentos.

Por falar em alimentos, engana-se quem pensa que Júnior se abasteceu de suprimentos saudáveis e nutritivos. O cardápio da corrida teve direito a pão bisnaguinha com salame, pãozinho de queijo, hambúrguer e uma descoberta meio sem querer. "Um dia acordei cedo para treinar e não tinha achado nada para comer, até encontrar um caldo de aipim na geladeira. Aquilo bateu tão bem no dia que pedi pra minha esposa fazer um bem ralinho para a corrida", conta Júnior. Vale ressaltar que o atleta teve acompanhamento profissional de nutricionista para definir esses alimentos.

Tão importante quanto o suporte nutricional foi o apoio humano. Além da esposa e do treinador, Júnior contou da ajuda que recebeu de um amigo que fez no esporte. "Ele me ajudou antes da corrida e largou comigo, me acompanhou até o pedágio de Simões Filho. Aquilo foi uma motivação grande", lembra. Júnior também encontrou um grupo de corredores quando estava perto do bairro de Valéria, que o acompanharam durante parte do percurso.

Incentivo de diversas pessoas foi essencial para se manter motivado, segundo Júnior (Foto: Arquivo pessoal)

Vem aí um bate e volta?

Após cumprir o seu objetivo, o maratonista disse que vai descansar e focar no seu verdadeiro ganha-pão no momento. Isso não significa que ele está sem correr nem sem pensar em próximos objetivos. "Como eu trabalho com transporte de asfalto, já fico olhando para os lugares, vendo se tem um visual bonito".

Um amigo de Júnior comentou com ele sobre um percurso na BR-135, de Minas Gerais a São Paulo. Isso deu uma ideia ao baiano: por que não fazer Salvador-Feira de Santana indo e voltando? "Ainda não conversei (com o treinador), mas pensei em fazer no fim do ano", sonha, enquanto também planeja uma corrida de Petrolina, onde está trabalhando no momento, até Senhor do Bonfim, o que dá uma distância de 130 quilômetros aproximadamente. "Pensei em fazer na lua cheia, começando umas 18h", vislumbra.

O plano, por enquanto, é apenas uma ideia, como ele faz questão de frisar. "Não é para agora, não. Nesse momento eu vou descansar", diz. Com um detalhe: "descansar" para ele significa fazer corridas de 30, 40 ou 50 quilômetros ordinariamente.



*sob orientação do editor Herbem Gramacho.