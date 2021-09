Conheça a história do Mãe, café que vai funcionar na Cidade da Música  

Paula Hazin, Paula Bandeira e Elaine Hazin (Foto: Ulisses Dumas/Divulgação)

Produtoras culturais de longa estrada, Elaine e Paula Hazin se unirem à chef Paula Bandeira para abrir o Mãe, café de menu afetivo que vai funcionar na Cidade da Música da Bahia, equipamento cultural inédito no país que será inaugurado pela Prefeitura de Salvador na próxima quinta-feira (23), no Casarão dos Azulejos Azuis, no Comércio.

“Estamos fazendo uma homenagem à nossa mãe, Josete, que era quem ia cuidar do café, mas ela faleceu há cinco meses, de Covid-19. A gente está ressignificando toda essa dor, pegando receitas que eram dela e contando essas histórias de afeto através da comida”, revela Elaine. O café terá mais uma unidade na Casa do Carnaval, no Pelourinho.





Hidden funcionará em casarão no Rio Vermelho (Foto: Divulgação)

Rio Vermelho vai sediar a segunda edição do Hidden

O Hidden vai retornar a Salvador após sua badalada primeira temporada na Rua Chile, no verão de 2019/2020. Dessa vez, o projeto vai ocupar uma casa com vista total para o mar da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. O espaço será aberto, exclusivamente para convidados, em 6 de outubro, às 19h. No dia seguinte (7), receberá o público, a partir das 16h30. Com capacidade para até 150 pessoas por dia, contará com 22 lounges - para 2, 4 e 6 pessoas. Este ano, o projeto funcionará com sistema de reservas, que podem ser feitas pelas redes sociais (@hidden.salvador) no Instagram e (Hidden Salvador) no Facebook.

Investindo alto

Uma das melhores e maiores residências de Trancoso, no sul da Bahia, já foi alugada para o período de Réveillon. O locatário desembolsou mais de R$1 milhão para usufruir da residência por um período de 10 dias.

Casa Pia de São Joaquim volta a receber eventos

A Casa Pia de São Joaquim, localizada na Avenida Jequitaia, está se preparando para receber os primeiros casamentos a partir do mês que vem, acompanhando as medidas de flexibilização na Bahia. Sem abrigar nenhum evento desde 2012, a entidade filantrópica fundada em 1799 já tem programadas várias cerimônias, retomando a tradição das décadas de 80 e 90, quando tinha uma agenda disputadíssima.

Almoço baiano

A advogada Vitória Dantas reuniu grupo pequeno, quinta-feira, no apartamento do Campo Grande para descontraído almoço entre amigas. Estiveram presentes, Tania Motta, Eliane Carvalho, Mirela Machado, Tina Lima e Michelle Marie, entre outras. O encontro perdurou por toda a tarde, emoldurado pela linda vista da Baía de Todos os Santos.





Gringo Cardia (Foto: Divulgação)

Bom motivo

Gringo Cardia chega a Salvador na próxima terça-feira (21) para a abertura de mais um projeto com sua curadoria por aqui. A Cidade da Música da Bahia, equipamento idealizado pela Prefeitura, consumiu cerca de dez meses de dedicação exclusiva do arquiteto e cenógrafo, que passou a morar no Santo Antonio durante a pandemia para acompanhar as obras e realizar a pesquisa que resultou no rico acervo – em permanente construção – do projeto abrigado no Casarão dos Azulejos Azuis, no Comercio. Com mais de 300 projetos implementados ao redor do mundo, Gringo sonha agora em atender a um pedido de Mãe Stella de Oxóssi, que faleceu em 2018, aos 93 anos. “A ideia dela era criar um lugar que valorizasse a memória e a cultura do Candomblé”, contou o artista, que espera há dois anos a liberação do Ipac para tocar a obra na casa onde a líder religiosa nasceu, que fica atrás do Solar do Ferrão, no Pelourinho.





Yeda e Gilberto Sá (Foto: Carlos Casaes/Divulgação)

Personagem da semana

O empresário e filantropo Gilberto Sá foi o nome por trás da inauguração do novo Centro de Hemodinâmica do Hospital Santa Izabel, na última semana, em Salvador. É que ele, Irmão da Santa Casa, entidade que administra o equipamento hospitalar, fez uma doação que possibilitou as novas instalações e, por conseguinte, a ampliação em 20% da capacidade dos atendimentos. Na ocasião, Gilberto e sua esposa, Yeda Sá, também acompanharam a inauguração do Espaço Renato Novis, homenagem da Santa Casa ao seu ex-conselheiro, que morreu em março deste ano.





Curadoria

Regina Weckerle será a curadora, ao lado de Rafaela Meccia, de uma mostra de moda realizada pela multimarcas internacional Blugaya, com sede no Rio de Janeiro, que aporta nos dias 5 e 6 de outubro no Business Center do Hotel Fasano, no Centro de Salvador. Nas araras, coleções de grifes poderosas como Versace, Max Mara, Gai Mattiolo e Antica Sartoria.