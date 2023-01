Conheça a influenciadora digital Sheila Matos, Baiana do Ano na categoria Humor & Internet

A influenciadora baiana Sheila Matos, de 23 anos, mais conhecida como Sheuba, vem ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais com seus conteúdos de humor, moda e lifestyle. E como resultado do trabalho desenvolvido há anos, atingiu, em dezembro, a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, menos de três meses após alcançar 900 mil. A conta da blogueira já está tão popular que ela conseguiu emplacar seu bordão “Tá triste porquê mãe?” até na voz do cantor Wesley Safadão.

Criada no bairro de Fazenda Coutos, uma das periferias de Salvador, a vencedora do Prêmio Baianos do Ano na categoria Humor & Internet, é descrita pela curadora da categoria, Nereida Albernaz, jornalista e digital influencer especialista em celebridade, como uma das maiores influenciadoras da Bahia.

“Em 2022, ela passou de uma desconhecida, para uma das maiores influenciadoras do estado. Ela é uma menina que tinha um número de seguidores ok, mas não tinha tanta autoridade quanto ganhou esse ano. Ela participou de programas globais. [...] No off e para os seguidores, ela também é tida como muito simpática, solícita, que fala com os fãs e está sempre disposta a receber carinho e cumprimentar”, destaca a curadora da categoria Humor e Internet da premiação.

Com a internet, Sheuba conseguiu mudar a vida e, hoje, faz da carreira de influenciadora digital sua única fonte de renda. Tudo começou, no entanto, em outra plataforma, no Youtube, onde produzia vídeos de casal com o noivo, Taylan Policarpo, ou como o público conhece, Mozi, com quem já está em um relacionamento há 6 anos. Mas quando migrou para o Instagram, ainda trabalhava em uma loja de roupa e ganhava um salário mínimo.

O pedido de demissão foi doloroso e feito com medo de não conseguir pagar as contas mensais, mesmo assim, ela encarou o desafio e passou a se dedicar exclusivamente ao perfil na rede social. Em 2022, além de se tornar dona de um @ milionario, Shelba colheu muitos outros frutos: fez a primeira viagem internacional da vida, para Cancun, junto com outros influenciadores digitais e, no mesmo ano, fez a segunda viagem internacional para o Chile.

Sheuba também conheceu parte dos estúdios Globo, em São Paulo, incluindo a casa do Big Brother Brasil 22. Tudo compartilhado detalhadamente e com muito bom humor para seus seguidores, através do story do Instagram. A influenciadora diverte as pessoas que a acompanham de forma leve, simples e atrapalhada, característica que a fez bombar no ano passado.

Sobre o prêmio

A terceira edição do Prêmio Baianos do Ano traz uma novidade: os vencedores da vez receberam uma estatueta: o Acarajé de Bronze, que também passa a representar a premiação, e será entregue em breve. A ideia é reconhecer e homenagear personalidades, instituições ou coletivos que se destacaram durante o ano, seja por seus trabalhos ou por aquilo que representam.

Foram ao todo seis categorias, definidas com base nos conteúdos mais comuns da Coluna Baianidades. Assim, o público pôde votar nos destaques de 2022 em Arte & Cultura, Humor & Internet, Música, Literatura, Ciência e Esporte.

A votação aconteceu até o dia 29 de dezembro e o resultado foi divulgado no dia 31 de dezembro. A dinâmica da premiação seguiu a mesma: seis especialistas convidados indicaram três destaques em cada categoria. A partir dessas listas tríplices, os leitores escolheram, no site especial do prêmio, qual seria o premiado.