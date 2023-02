Conheça a marca baiana que já vendeu quase 300 tiaras só nesse Carnaval

Elas transformam qualquer fantasia. São descoladas, muitas vezes sinceras e quase sempre coloridas. Se o Carnaval voltou com tudo, as tiaras também estão mais estouradas no circuito da festa do que nunca. A marca de acessórios baiana Laços de Flor (@lacosdeflor), garante: o acessório é o mais queridinho do momento.

“Estamos em uma loja dentro do Salvador Shopping e temos outras lojas revendendo também. Pedidos surpreendentes sempre surgem, inclusive, de homens, por exemplo, que querem inovar e usar coroas de flores e as tiaras com frases, uma mais inusitada que outra”, afirma a criadora da marca, Naama Rodrigues.

A média de faturamento anual chega a 60 mil, mas nesse período de Carnaval, o ganho aumenta em torno de 40% só com as vendas das tiaras. Além do adereço, a marca produz acessórios infantis e fantasias nas datas comemorativas. A expectativa é chegar na Quarta-Feira de Cinzas com um incremento de R$ 20 mil.

Preço da tiara varia de R$ 65 a R$ 130

(Foto: Divulgação)

Antes mesmo de a folia começar, Naama já havia vendido 280 tiaras. O esquema de produção é diário. “Não parei de produzir peças para o carnaval um só dia. Hoje atendemos a todo Brasil. Alguns artistas nacionais já usaram nossas peças, como Deborah Secco, tanto ela quanto a filha, Helen Ganzarolli, Preta Gil, as filhas de Ivete e as Sheilas Carvalho e Melo”, conta.

As tiaras custam entre R$ 65 e R$ 130. A de sereia vem bombando desde o 2 de fevereiro, mas há quem tenha encomendado até mesmo uma com o tema de pimenteira. Segundo Naama, a cliente confidenciou que a intenção é a de “espantar olho grosso”. Agora, não dá para negar que as tiaras com frases estão cada vez mais criativas:

“Sem dúvida, a maior saída é a ‘Esquerdopata’, ‘Anistia uma porra’, ‘Sangue de Maria Bonita’, ‘Triplex do Lula’ e, claro, ‘Zona de Perigo’. A demanda é realmente grande nesse período de Carnaval e aumentou, sim, por conta da ansiedade das pessoas pela volta festa. A minha história com o carnaval é de muita troca, muitas vezes trabalhando, mas sem deixar de observar o movimento, a alegria e os adereços que as pessoas vão para a rua. Gosto de ver, sempre tive curiosidade em saber fazer, pesquisar modelos, materiais diferentes. Gosto de inovar, dar meu toque, viajo mesmo”.

Produção em alta

A Laços de Flor já tem um tempinho no mercado e surgiu quando Naama se tornou mãe. “A ideia surgiu quando eu tive minha filha, Flor Maria, por isso o nome Laços de Flor. A princípio eram só lacinhos. Depois expandiu para outros acessórios. Hoje Flor tem 13 anos, e tudo começou a virar negócio quando ela tinha 3. A sensação de ver as pessoas usando as tiaras ou nossas peças, são sempre as melhores possíveis. É a minha arte, meu trabalho ali”, afirma.

Esse é o período em que ela costuma virar a noite para conseguir dar conta de tantos pedidos, mas quando a tiara está pronta, tudo compensa.

“Tenho muitas clientes fiéis desde a gravidez até hoje, que só compram comigo. E detalhe: confiam de olhos fechados no meu trabalho. Só me dizem o tema e deixam eu produzir. Ouço áudios de clientes chorando, agradecendo pelo pedido quando recebe. O amor transborda cada vez que eu produzo”.

E quando o carnaval passar, a coleção junina da marca, promete, como adianta Naama: “O carnaval bomba, depois vem a Páscoa e logo em seguida, a coleção junina que é outra melhor data para a gente também. Vai ter Maria Bonita, Lampião, Rainha do Milho, Noivinha e várias novidades, além de todos os acessórios criativos para toda família”, completa.





AS DICAS DE NAAMA

. Recursos Trabalhar com acessórios requer um investimento inicial relativamente baixo. Naama começou a Laços de Flor com R$ 1 mil.

Produto Pesquise muito sobre o assunto, para saber e estar sempre por dentro de tudo que for novidade.

. Se qualifique Faça cursos na área. O Sebrae, inclusive, tem cursos gratuitos.

. Diferencial Inclua a responsabilidade social no seu negócio. Naama costuma produzir tiaras em datas comemorativas e doá-las para crianças com câncer.





QUEM É

Naama Rodrigues é jornalista e criadora da marca de acessórios Laços de Flor.