Conheça a ordem de apresentação das atrações do Festival de Verão

Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival de Verão chega à Arena Fonte Nova. O FV18 acontece nos dias 8 e 9 de dezembro, com shows de Anitta, Alpha Blondy e Natiruts, no primeiro dia, e Alok, Gusttavo Lima, Safadão e Xand Avião, no segundo. Confira a ordem de apresentações:

Sábado (8)

Rael

Anitta

Natiruts

Nação Zumbi

Inner Circle

Alpha Blondy

Planet Hemp



Domingo (9)

Xand Avião

Wesley Safadão

Jorge e Mateus

Alok

Ivete Sangalo

Gusttavo Lima



Neste ano, o Festival chega à 20ª edição, com o tema Explore Seu Mundo. Cada show deve ter 1h15 de duração. Os portões serão abertos às 14h, e os shows começam às 15h45. Assim como na última edição, o Festival terá os espaços Mix, Vibe, e Lounge Fly. Nos dois primeiros, a classificação indicativa é de 14 anos. O terceiro é de 18 anos.

Serviço

Data: 8 e 9/12/2018

Horário de abertura dos portões: 14h

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador



Ingressos

Sábado, 08/12/2018

Espaço Mix – R$ 62,00 (meia)* e R$ 124,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$ 160,00

Lounge Fly – R$ 305,00 (Masc) e R$ 285,00 (Fem)



Domingo, 09/12/2018

Espaço Mix – R$ 80,00 (meia)* e R$ 160,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$ 190,00

Lounge Fly – R$ 400,00 (Masc) e R$ 380,00 (Fem)

Passaporte, 08 e 09/12/2018

Espaço Mix – R$127,00 (meia)* e R$254,00 (inteira)

Espaço Vibe – R$315,00

Lounge Fly – R$634,00 (Masc) e R$598,00 (Fem)



Pontos de Venda FV 2018

Shopping da Bahia - Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores, Salvador - BA

Loja Oficial #FV – Piso 3

Loja South – Piso 2



Shopping Bela Vista - Al. Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista, Salvador - BA

Loja South – Piso L1 Centro



Shopping Paralela - Av. Luís Viana, 8544, Alphaville, Salvador - BA

Loja South – Piso L1



Salvador Shopping - Avenida Tancredo Neves, 3133, Salvador – BA

Balcão Pida – Piso L1



Salvador Norte Shopping - Rodovia BA-526, nº 305. São Cristóvão, Salvador - BA

Loja South – Piso L1



Shopping Piedade - Rua Junqueira Ayres, nº 165, Barris, Salvador - BA

Balcão Pida



Shopping Center Lapa - Rua Portão da Piedade, 155, Piedade, Salvador - BA

Loja South – Piso 2



Shopping Barra - Av. Centenário, 2992, Barra, Salvador - BA

Loja Imaginarium – Piso L2 Norte