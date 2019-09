Conheça ambientes inspiradores de 100 m² a 220 m² da Casas Conceito

Os 29 ambientes que compõem a segunda edição da Casas Conceito têm em comum serem batizados com nomes de destinos à beira-mar de todo o mundo e, em sua maioria, estarem literalmente debruçados para a Baía de Todos-os-Santos. Foram construídos na Bahia Marina, na Avenida Contorno, ocupando cerca de 3 mil metros quadrados. Ideia da criadora da mostra de decoração, Andrea Velame, que convocou Adriano Mascarenhas e Viviane Vieira, da Sotero Arquitetos, para assinar o masterplan. A obra - que também estende o piso para além mar, ampliando o espaço, e foi construída do zero -, traz projetos de vários os tamanhos, com os maiores indo de 100 m² a 220 m².

Com o tema A(mar), a Casas Conceito 2019 funciona de terça a domingo, das 16h às 22h, com ingressos à venda no Sympla

“Essa dimensão de 100 m² vem de uma proposta na qual os arquitetos pudessem expressar não apenas a ideia de um único ambiente, como uma sala de jantar, uma cozinha ou um quarto, mas que tivessem a possibilidade de mesclar diversos deles, atingindo a atmosfera de uma residência, de uma habitação por completo, caso fosse do interesse dos profissionais”, explica Adriano. Alguns seguiram essa linha e trabalharam com dois ou três espaços. “Coube a cada um a escolha de como distribuir suas ideias em 100 m², mas a intensão foi possibilitar que todos pudessem criar com uma certa dose de liberdade”, acrescenta o arquiteto.

Com o tema A(mar), a Casas Conceito 2019 está aberta para visitação de terça a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos, à venda aqui, custam R$ 40 de quarta a domingo e R$ 30 + 1 kg de alimento não-perecível, nas Terças Solidárias.

Refúgio Baía de Todos-os-Santos

A Sotero Arquitetos, inclusive, assina um desses projetos de 100 m². “Nosso espaço nos inspirou a, justamente, traduzir nesta dimensão um ambiente praticamente completo de uma residência, então optamos por produzir um refúgio onde você tem estar, jantar, cozinha, quarto e alguns elementos de banheiro”, conta Adriano.

“Um aspecto que buscamos, mesmo tendo esses diversos layouts domésticos em 100 m², foi não perder uma amplitude, uma grandiosidade do espaço, fragmentando ele. Isso muitas vezes pode ocorrer por demanda do cliente ou por vontade do arquiteto, mas nós procuramos manter a amplitude, integrando e deixando os ambientes com uma luminosidade e profundidade muito grandes”, garante.

O escritório optou por revestimentos que utilizam normalmente em seus projetos, com ênfase na madeira

Mesmo sendo uma proposta de residência dentro de uma área urbana, o escritório se inspirou na Baía de Todos-os-Santos, que dá nome ao refúgio, e também nos projetos que assinou longo de 20 anos. “Foram centenas de residências e diversas casas de praia no litoral brasileiro. Isso nos deu uma experiência muito consistente no tema vinculado ao mar e ficamos muito à vontade em trabalhar essa ambiência voltada para esse despojamento, para essa amplitude, luminosidade que o mar enseja na gente”, revela Adriano.

O escritório optou por revestimentos que utilizam normalmente, com ênfase na madeira, através do piso Pequi Walmond, conhecido como Carvalho da Amazônia. Desenvolvido pela Triângulo, a produção é eco friendly, inteiramente sustentável, otimizando a matéria-prima e os rejeitos. A pedras natural Limestone Crema Catalunha completa as escolhas. Na parte eletrônica, a novidade está na automação residencial de iluminação e sonorização. A escolha de cores e materiais se deu de forma natural, especialmente pensada para mostra, mas habitual em meio aos projetos no dia a dia.

O mobiliário é essencialmente autoral. São móveis assinados por grandes designers brasileiros. Pelo ambiente se destacam a poltrona Carbono 26, criada por Marcos Ferreira, feita em aço carbono e metacrílica tingida de Chá de Camomila; do icônico Sergio Rodrigues tem a poltrona BEG, criada originalmente para a sala de reuniões do então Banco do Estado da Guanabara, 1967, e a cadeira Menna, de 1978, hoje reproduzida por Fernando Mendes, que possui a licença das obras de Sergio.

No quesito artes plásticas, o ambiente seguiu a marca da Sotero que é apostar no repertório contemporâneo de artistas vivos e da atual geração

Completa a lista de clássicos a poltrona Turia 2002, do ateliê Carlos Mota, que desde 1975 já atua com princípios ambientais e sociais muito fortes. A peça foi selecionada para valorizar a essência do trabalho em madeira rústica. Entre os lançamentos, estão o sofá e a cama GAP, assinados por Bruno Faucs. Jader Almeida também está presente no espaço com a reedição da mesa de jantar DINN e as cadeiras ELLA.

No quesito artes plásticas, a Sotero seguiu sua marca de apostar no repertório contemporâneo de artistas vivos e da atual geração, com o Nádia Taquary e Gonçalo Ivo. “São nomes que expressam na arte contemporânea sua forma principal de expressão, assim como nós e nosso escritório. Nosso traço está muito vinculado ao nosso tempo”, afirma a dupla. As escolhas passam por diferentes linguagens, incluindo fotografia, esculturas e pintura.

Refúgio Itacaré

Nathália Velame também escolheu criar uma residência ao explorar seus 200 m² de área. No Refúgio Itacaré, criou um lar longe da correria do dia a dia, da violência urbana e estresse. A designer de interiores preparou uma morada pensando em um casal descolado, que adora receber amigos com conforto e valoriza a presença tão próxima do mar.

Os píeres das embarcações e as águas tranquilas são elementos presentes na vista de pé direito com pouco mais de três metros e meio de altura da sala de banho, parte das mais bonitas do ambiente. Nela, duas banheiras, uma de frente para outra, inspiram os apaixonados. O deck em pinos realizados pela We Do completa o charme do espaço.

A cartela de tons claros, associados ao mármore e à madeira, toma conta dos vários ambientes criados, incluindo estar, jantar com adega e quarto

A cartela de tons claros, associados ao mármore e à madeira, toma conta dos vários ambientes criados, incluindo estar, jantar com adega e quarto. Nas paredes, a designer optou pelo MDF Arauco, aplicado pela Móveis Prime. “A ideia foi criar um volume de madeira, que eu particularmente adoro”, pontua.

Outra aposta de Nathália foi nos quartzitos. Ela usou o tom Perla Santana, um bege suave da Pavimenti, comparado à madrepérola. Já no closet, o ponto alto fica na parte interna, ao fundo, com o revestimento Verde Pantanal, contrapondo toda estrutura da peça, que conta com armário em vidros, produzidos pela Dellano. O arremate fica por conta das gavetas, em MDF caramelo em couro. Outro ponto alto da área do quarto é a cama italiana estofada Natuzzi, em couro de dois tons, ladeada por criados mudos com tampos de mármore.

No Refúgio Itacaré, duas banheiras, uma de frente para outra, inspiram os apaixonados

A escolha do mobiliário reafirma o perfil do escritório de interpretar sonhos sem perder sua identidade. Começando pelas luminárias da Omni Light assinadas por Jader Almeida, seguindo pela mesa de jantar em mármore rosa, também do designer, e o conjunto de cadeiras Oscar em palhinha de Sergio Rodrigues, ambas por Home Design. Numa composição mais a frente, atada ao forro está a cadeira de balanço Sela, em referência ao instrumento de equitação. Espelhos confeccionados pela Transparence garantem amplitude e leveza.

A arte tem destaque no Refúgio Itacaré. Nathália contou com o suporte da curadora Rita Câmara para selecionar peças de grandes artistas, galerias e antiquários. Da Galeria Paulo Darzé, um Iuri Sarmento em variações de turquesa. Do tradicional Antiquário José Sérgio Caloula veio uma tapeçaria de Genaro de Carvalho. “Estava louca para usar, é uma peça superdiferente. Dará um toque todo especial na composição”, arremata.

Nathália Velame criou um refúgio para um casal que gosta de paz e tranquilidade

Living Navagio

Wagner Paiva foi outro criativo que idealizou em seu espaço, de 200 m², uma área que despertasse o prazer da convivência, independentemente do lugar. “Poderia estar em um apartamento sofisticado, numa casa maravilhosa, ser um lobby de hotel hype, um piano bar, enfim, muitas possibilidades”. O arquiteto explica que concebeu dois ambientes em um só, sem barreiras, tudo integrado. “Gosto quando o lugar respira, com móveis na quantidade certa e circulação farta. Fica tudo mais leve”. Primeiro vem a sala, bem generosa, com poucos móveis, “com curadoria muito apurada, para que tivessem vida própria”.

O tema da mostra e a escolha da Bahia Marina como sede da Casas Conceito desse ano empolgaram o arquiteto. “Aproveitamos essa grande oportunidade e criamos um projeto que explorou todo potencial desse lugar. Nesta edição estamos na ala dos maiores ambientes e com uma vista deslumbrante para o mar”, comenta.

Mistura de materiais, como pedra e madeira, no Living Navagio, de Wagner Paiva

Wagner Paiva foi até a Grécia buscar a inspiração para o living que assina. Navagio é uma praia de água azul turquesa, desenhada por enormes falésias de calcário branco. Local estonteante e superexclusivo na ilha de Zantes (Zakinthos). Outra referência, mais afetiva e próxima, é da praia de Guarapari, no Espírito Santo, onde o arquiteto passava os verões da infância na casa da avó. “O mar me traz memórias de puro amor. Não havia lugar mais acolhedor no mundo. Pude viver em liberdade com maresia impressa em cada fase do dia, nas manhãs do mar gelado, nas tardes de esporte e nas brisas noturnas sob o céu de estrelas. Também de solidão, nas pescarias com meu pai em praias desertas. Ali, entendi a importância do momento dedicado a si mesmo, dos prazeres cotidianos”, relata.

Um grande sofá emoldurado pela vista e o outro arredondado, ambos de Danilo Lopes e Paula Gontijo, são os móveis mais amplos do espaço. Os dois são cinza, deixando para a paisagem o protagonismo das cores. As mesas de centro levam assinatura de Arthur Casas. De madeira e formas orgânicas, deixam o caminhar mais atraente. Outros destaques da decoração são as poltronas. “Adoramos! São elas que habitam nossas lembranças e criam as referências afetivas com os ambientes que nos seduzem. São todas de grandes designers, como Giacomo Tomazzi e Jader Almeida, pois sempre buscamos o bom desenho por entendemos seu valor”. Elas chegam com um mix diferente de tecidos nobres (veludo e algodão em relevo), materiais e texturas. A mesa de jantar de Luciana Catani completa a sala.

Um grande sofá emoldurado pela vista e o outro arredondado, ambos de Danilo Lopes e Paula Gontijo, são os móveis mais amplos do espaço

O segundo ambiente é o lounge, mais aconchegante, com pé-direito baixo. Nele, poltronas diferentes sobre um tapete de seda verde, muito suave, são espectadoras do piano de cauda, “o que diz muito sobre a personalidade do morador, um apreciador de arte e música”, define. “Ao entrar, você percebe a força de suas grandes dimensões, o valor de cada material, a experiência sensorial de bem-estar, aconchego e belas surpresas”, completa Paiva.

Um outro destaque vai para o piso, considerado pelo arquiteto o elemento mais importante de todo conjunto. Preto fosco – o MS Barcelona Bronze, da Portobello -, torna a experiência mais casual. “Por ser de grandes dimensões (1,20×1,20m), deixa a sensação espacial mais vigorosa e sofisticada. O mais gostoso é que são uma homenagem ao meu estado natal, Espírito Santo, com suas areias monazíticas, de cor preta e bronze, lindas”, revela.

Mais um ângulo do projeto

Segundo Wagner Paiva, nesse projeto as paredes foram muito bem cuidadas, “são quase obras de arte”, com revestimentos também da Portobello, como o Biscuit Terra. “Há uma parede toda dedicada a ele, pois me remete à arquitetura modernista que tanto me impactou quando criança”, e o Pietra Lombarda cor Grigio, que veste uma parede solta no living e segue no piso do Lounge.

“Valorizamos a força de cada material, da busca por referências que não sejam óbvias”, define o arquiteto, que também é fotógrafo nas horas vagas e, como sempre, deu espaço generoso à arte. “Mais uma vez nos unimos à Pena Cal Galeria para seleção das obras. Todas trazem o verde ou a neutralidade, num diálogo cromático impactante e sereno ao mesmo tempo”, conta. “Trouxemos Zanini de Zanine com uma escultura dourada fascinante, Adrianne Galinari com seus desenhos delicados, Cildo Meireles, que dispensa comentários, Antonio Bandeira e minhas próprias fotografias”, completa.

Living Mônaco

Aline Cangussú decidiu ter a arquitetura como ponto central do Living Mônaco

Já Aline Cangussú decidiu ter a arquitetura como ponto central do Living Mônaco, pensado para uma pessoa que prefere objetos espaçosos com pouco móveis e objetos, é admiradora do design e grande apreciadora da arte. “Com certeza, esta arquitetura ditou todo o meu layout, definiu iluminação e a parte de revestimentos. O visitante perceberá que o meu espaço foi muito trabalhado nas volumetrias”, explica.

Um exemplo são os painéis emoldurados com papel de parede amadeirado, na verdade uma lâmina de madeira natural, uma forma prática de trazer o aconchego. Outro destaque fica por conta do megapainel em granito negro Macau com corte em jato d’água, desenvolvido pela Pavimenti exclusivamente para a mostra a partir do desenho da arquiteta.

Do mar, a arquiteta mineira trouxe a sensação de calma e leveza que sente ao apreciar o mar

Do mar, a arquiteta mineira trouxe a sensação de calma e leveza que sente ao apreciar o mar. “Todas as vezes que eu viajava para alguma cidade praiana era sempre uma grande felicidade. Sempre gostei muito de tudo que o mar traz, de estar perto na areia ou de tomar banho. Minhas viagens são sempre pensadas para lugares onde tenha mar”, revela.

Diversas obras de arte e mobiliário assinado compõem a decoração, com uma série de desenhos de Carybé, que ganharam molduras douradas, de linha minimalista, assinadas por Aline. Peças exclusivas de designers como Guilherme Torres e Jader Almeida também estão entre as escolhas.

Diversas obras de arte e mobiliário assinado compõem a decoração, com uma série de desenhos de Carybé

Living Praia de Mar Grande

Um espaço a beira-mar pode ser sofisticado e manter, ao mesmo tempo, o clima despojado que a vista pede. Essa premissa foi o ponto de partida de Daniela Lopes para criar para a mostra o Living Praia de Mar Grande, com 100 m². “Apresentar ao público um ambiente sofisticado, mesmo à beira-mar, foi o grande desafio para esse projeto”, conta. “Queria que fossem retratados, de forma elegante, elementos da cultura e religião, evidenciando a mistura de crenças e alegria singular da Bahia”, completa.

Apresentar ao público um ambiente sofisticado, mesmo à beira-mar, foi o grande desafio para esse projeto

Para compor seu espaço, Daniela apostou em peças e materiais inéditos, como a mesa de jantar Valentina, da designer Valentina Flores, e o acabamento Carvalho Lavado. Outro lançamento é a poltrona Cuca, de José Zanine Caldas, e a mesa lateral Split, da designer Luciana Catani. “Além destas peças do mobiliário, que traremos de forma exclusiva, usamos uma forração inédita nas paredes que faz referência à palha, mas que na verdade é um tecido de algodão e juta que substitui o papel de parede e traz muito aconchego".

A inspiração do mar também é refletida na paleta de cores que varia do off white ao bege. “Como também gosto de valorizar as expressões artísticas, misturamos telas de Adriane Galinari, fotografias de Mario Cravo Neto e de Guto Esteves, esculturas de Eliana Kértesz, Nádia Taquary, Ascânio e Marcos Zacaríades, que deram o toque de personalidade ao ambiente”, conclui.

A inspiração do mar também é refletida na paleta de cores que varia do off white ao bege

Living Formentera

“Um lugar do mundo que seja atemporal e sofisticado”. É assim que o arquiteto Rogério Menezes define o Living Formentera, ambiente que assina na segunda edição da Mostra Casas Conceito e que leva o nome da mais exuberante das quatro ilhas que formam o conjunto das Baleares, na Espanha. O profissional conta que o que conduziu a escolha das cores, materiais, objetos e móveis foi “o despojamento do design dos mesmos”.

A escolha das cores, materiais, objetos e móveis acompanha o despojamento do design

A arte, sempre presente no trabalho de Rogério Menezes, surge através de obras como a escultura Mergulhadora, que integra a coleção “Realidade Imaginada”, de Sônia Menna Barreto. “É uma elegante e bem-humorada referência ao mar e esportes aquáticos”, afirma o arquiteto. Sobre o mobiliário, Rogério destaca a ilha de puff e pedra, que remete à areia branca e ao isolamento da praia da Formentera em relação ao continente europeu, devido ao seu formato.

A arte presente no ambiente de Rogério Menezes

Lounge Portofino

Um ambiente vivo, para uso dos visitantes, onde as pessoas podem sentar no mobiliário e trocar uma ideia ou simplesmente apreciar a vista mar. Esta é a proposta do Lounge Portofino criado por Marcus e Ivane Barbosa para a segunda participação dos designers na Casas Conceito. Numa área de 203m², a dupla projetou não apenas o estar como uma cozinha gourmet, com balcão de atendimento que é comandada pelo chef Vini Figueira e que tem o patrocínio do Shopping da Bahia.

O Lounge Porto Fino recebe o público da mostra

“Quando especificamos o mobiliário, queríamos um espaço de interação, de uso mesmo”, explica Marcus. Debruçado sobre o mar da Baía de Todos-os-Santos, o lugar conta ainda com mesas e cadeiras para garantir conforto a quem passar por lá. “Seja para degustar uma comidinha, ou simplesmente apreciar a deslumbrante paisagem”, acrescenta Ivane.

O trabalho artístico de Marcus Barbosa vai além da arquitetura e do design. Obras de arte em forma de relevos – criados por ele e apresentados pela primeira vez na edição passada da Casas Conceito –, voltam à cena com novas séries, feitas especialmente para este ambiente, ele também apresenta fotografias de sua autoria, linguagem a que vem se dedicando. “Vamos apresentar alguns trabalhos de fotografia que fiz das cabeças e esculturas do Museu do Louvre, em Paris, como também do amadeiramento do telhado da casa de Pablo Picasso, também na capital francesa”, explica.

Fotografias do próprio Marcus Barbosa estão no ambiente

Spa e Casa Kohler

Flávio Moura assina o maior ambiente da Casas Conceito, com 220 m². Eleito pela Kohler, patrocinador da mostra, o arquiteto criou o Spa e a Casa Kohler. “Foi muito gratificante para mim ser escolhido por essa que é a líder mundial em louças e metais sanitários. O maior desafio foi encontrar uma maneira de expor a marca, então optei em fazer os dois espaços, que são distintos, mas integrados. O Spa funciona como uma exposição e a Casa mostra como estes produtos podem ser aplicados na residência de um cliente”, explica.

Parte "Casa" do ambiente assinado por Flávio Moura

Para conceber a Casa, o arquiteto buscou referências em uma viagem que fez a Islândia. “Conheci uma praia que para mim foi incrível e inspiradora: Vik Beach. Frio, sol, vento, areia negra de origem vulcânica, coluna de basalto… tudo no mesmo lugar. Uma paisagem diferente e única”, situa o criador, que manteve, no conceito, a mesma linha dos projetos que levam a assinatura do seu escritório: “traços retos e riqueza de detalhes”.

Dos produtos da Kohler, líder global na fabricação de louças e metais para cozinhas e banheiros há 145 anos, Flávio Moura chama a atenção para a banheira de embutir Sok, que possui borda infinita, e o chuveiro Moxie com caixa de som acoplada, que estão na Sala de Banho, além da banheira Abrazo, fabricada em resina e os jatos de duchas de banho que oferecem uma experiência relaxante. “Os produtos da Kohler são sinônimos de qualidade e de tecnologia”, resume.

O Spa exibe os principais lançamentos da Kohler

Sobre os materiais utilizados, o arquiteto destaca a madeira Tauari Naturalle Grigio, da Indusparquet, o granito negro Macau envelhecido e o concreto Aparente Cinza da Castelatto, aplicados no piso e em algumas paredes. Na bancada gourmet foi utilizado o Dekton Bergen Stonika e na sala de banho o granito Perla Santana. Os armários da linha Lumi, lançamento na Bontempo, estão sendo apresentados em primeira mão para todo Brasil. Para arrematar, a cartela de cores e tons sóbrios de todos os materiais do ambiente entram em harmonia e criam um verdadeiro cenário contemporâneo.

A arte não podia ficar de fora do projeto. “Escolhemos a dedo as obras, como a tela pintada especialmente para o espaço por Fátima Tosca, a arte de Marcelo Kovalev, que apresentaremos com exclusividade no nosso ambiente, a despretensiosa e ao mesmo tempo importante obra de Prisciliano Silva e as esculturas dos artistas plásticos Júnior Brandão e da Sônia Menna Barreto”, lista Moura.

Outro ângulo do espaço

A seleção de móveis com design também foi criteriosa. Os sofás da linha Saturday de Jader Almeida dividem as atenções com as mesas, cadeiras e a cama Matriz, todos seguindo a mesma paleta de cores e acabamentos. “Temos também o banco Zina de Zanine de Zanine, que traz todo charme e elegância para ambiente”, conclui.

Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso. São patrocinadores a Bahia Marina, Ilhas Bimbarras, Kohler, Sherwin-Williams, Placo, Saint-Gobain Glass, Shopping da Bahia. Apoio: Lider Interiores, Pavimenti, Transparence Vidros, Home Design, D’Cores Tintas, Prefeitura de Salvador, Paiva Ribeiro Engenharia e Divisaglass.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.