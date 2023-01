Conheça áreas mais promissoras para novos negócios em 2023

Um novo ciclo se inicia nas vidas de muita gente com a chegada de um novo ano e, entre as principais promessas que foram renovadas por muitos, está a de começar a empreender. Para ajudar a evitar que o sonho se transforme em pesadelo antes do São João, trazemos as áreas mais promissoras para quem quer começar um negócio do zero, assim como dicas e cuidados para ter sucesso.

Independente das tendências do momento, existem cuidados que sempre serão bem vindos na hora de empreender. O sucesso passa por um bom planejamento, acredita a economista Isabel Ribeiro, gerente adjunta da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia e conselheira do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-Ba).

Isabel Ribeiro, do Sebrae Bahia (Foto: Divulgação)

“Tem conceitos e recomendações que são básicas e que não irão mudar. Em primeiro lugar, deve-se fazer um planejamento, buscar especialistas e não se atirar de qualquer maneira”, recomenda.

As oportunidades são variadas e uma grande parcela pode ser implementada pelo empreendedor unipessoal, por uma microempresa individual, que pode formalmente ter até um empregado com carteira assinada, ou por empreendimentos de micro e pequeno porte com condições estruturais mais organizadas para empreender, explica Isabel.

O primeiro passo, destaca ela, é fazer uma pesquisa de mercado para entender o universo em que se deseja empreender. “Quando se decide empreender numa determinada área, a pessoa vai acabar fazendo parte de um determinado universo. É importante que ela avalie se existe uma identificação com aquela área”, recomenda. “Não é só porque uma coisa está dando um bom retorno que deve ser vista como alternativa”, avisa.

Outro aspecto importante, acrescenta é colocar tudo no papel. Fazer as contas de tudo é um passo essencial, acredita. “É preciso colocar absolutamente tudo no papel e quando nós recomendamos isso, estamos falando das despesas que estarão presentes em pelo menos seis meses”, diz. “Este é um tempo mínimo para que um novo negócio consiga formar uma clientela num ambiente altamente competitivo. Não é fácil e eu diria que estamos falando de um prazo mínimo”, afirma.

Normalmente, o negócio começa com um capital próprio, o que neste caso costuma significar o uso das economias do investidor. Ou ainda, através do uso de capital de terceiros, o que no mundo dos negócios se chama alavancagem. “A gente atende pessoas que têm uma ideia e aí pegam o cartão de crédito para comprar mercadorias e impulsionar o sonho. Acontece que este recurso se transforma em um compromisso futuro. Tudo isso precisa ser bem pensado”, avisa.

“Os cuidados com o capital inicial e a gestão dele nos primeiros seis meses são absolutamente essenciais”, acredita.

Tecnologia

Em tempos de transformação digital é absolutamente impossível alcançar o sucesso nos negócios sem olhar para o potencial da internet, afirma Isabel Ribeiro. “É muito importante enxergar que as ferramentas digitais podem alavancar um negócio, trouxeram uma série de possibilidades, como a facilidade de pagar com um PIX, mas requerem investimento para usar corretamente”, destaca.

“Hoje é impensável que uma empresa, mesmo que opere fisicamente, não tenha seus canais digitais atualizados. O ideal é pensar nas redes sociais como canais de divulgação. Hoje é possível vender pelo Whatsapp e pelo Instagram, por exemplo”, ressalta Isabel Ribeiro. Ela acrescenta que quem tem dificuldades para lidar com esta realidade pode contar com o apoio do Sebrae.

Segundo ela, existem ferramentas tanto para quem já está no mercado, quanto para quem ainda está iniciando. Além disso, existem ferramentas para auxiliar no planejamento financeiro, para e-commerce e colocação em mídias sociais. “Algumas das consultorias são inclusive subsidiadas com os recursos que agente tem no Sebraetec”, lembra.

“Não se pode avançar sem que considere a presença no mundo digital, dado avanços nos processos de transformação digital, especialmente depois do advento da pandemia e das medidas sanitárias de isolamento social e interrupção dos atendimentos presenciais pelos negócios considerados como não essenciais”, acredita.

Em alta

1. E-commerce

O crescimento do comércio eletrônico está longe de ser uma novidade, entretanto após a pandemia o ritmo de expansão e as às abarcadas pelas vendas através dos meios digitais se ampliaram bastante. Em 2021, por exemplo, o setor cresceu 26,9%. Já o faturamento bateu a casa dos R$ 161 bilhões. Nos cinco primeiros meses de 2022 um levantamento feito pela SmartHint indicou uma expansão de 785%, na comparação com o mesmo período anterior à pandemia.

2. Moda e acessórios

A moda é um daqueles mercados que estão sempre aquecidos. Afinal, todos precisam de roupas, e isso engloba desde aquelas pessoas que compram os elementos mais básicos até aquelas que querem sempre acompanhar as últimas tendências. É o setor que detém o maior faturamento dentro do e-commerce, então deve ser pensado no conjunto com o meio digital. Unir as duas tendências é uma ótima ideia para quem quer empreender.

3. Clubes de assinatura

Os clubes de assinatura, que comercializam produtos tão distintos quanto vinhos, livros e produtos para pets, são outra tendência forte. Para empreendedores, é uma oportunidade e tanto, já que garante uma receita mensal recorrente para a empresa. É um serviço de entrega em produtos focado no público digital. Assim, o consumidor recebe cada item com uma frequência acordada entre ambas as partes. O principal objetivo dessa estratégia é a fidelização de clientes. Além da previsibilidade da receita, o empreendedor também garante uma maior facilidade para gerenciar o estoque, já que ele sofrerá menos com imprevistos relacionados à demanda.

4. Cosméticos naturais

As empresas de cosméticos naturais têm conquistado tanto espaço que até mesmo os investidores estrangeiros têm se interessado por elas. Esse setor também é conhecido como “clean beauty”, ou beleza limpa. A ideia desse negócio é simples: rejeitar produtos sintéticos e utilizar apenas ingredientes naturais, orgânicos e veganos, extraídos de forma sustentável.

5. Dark kitchens

As dark kitchens são um exemplo de negócio inteligente e inovador. Esse modelo de comércio alimentício é inteiramente focado no delivery. O mais interessante das dark kitchens é que diversas cozinhas podem atuar em um mesmo ambiente de forma colaborativa. Assim, é possível se juntar a outros empreendedores e dividir os custos da operação, como o aluguel, por exemplo.

6. Delivery

O delivery nada mais é do que a entrega de produtos em um endereço escolhido pelo cliente. Por isso, ele se enquadra em diversos mercados, muito além do comércio alimentício — embora essa tendência de entrega em casa seja outra grande oportunidade de investimento, já que 60% da população tem o hábito de pedir comida por delivery, de acordo com dados da Abrasel.

7. Mundo Pet

Apostar no amor e no cuidado que as pessoas têm com os animais de estimação, que inclusive ganharam o fofo apelido de Pet, é uma ótima alternativa. Além de movimentar a economia, o segmento é responsável por empregar mais de 2 milhões de pessoas em todo o território nacional. Mesmo com a pandemia em 2020, o mercado seguiu na contramão da crise econômica mundial e apresentou resultados surpreendentes e não há qualquer sinal de que as pessoas irão se preocupar menos com os bichinhos daqui para a frente.

8. Mercado de Afiliados

É uma forma de gerar renda online através da divulgação e venda de produtos e serviço. Sendo estes produtos físicos, ou produtos digitais. Ou seja, o Programa de Afiliados nada mais é do que uma troca de serviços entre um produtor e o afiliado. Isto é, o produtor ganhar com a divulgação de seu produto, enquanto o afiliado, que realizou a divulgação, ganha uma comissão por cada venda que o auxílio a fazer.

Como empreender do zero?

1. Pesquisa de Mercado: a análise cuidadosa do setor que se deseja integrar.

2. Planejamento de negócios e gestão empresarial: procure no Sebrae as mais diversas formas de apoio para essa etapa

3. Capital inicial para viabilizar o negócio nos primeiros meses: elabore um estudo de viabilidade e desenhe um fluxo de caixa para, no mínimo seis meses. Lembre-se toda e qualquer forma de uso de capital de terceiros é um débito; vendas à crédito tem taxas das financeiras; conquistar e reter uma clientela requer tempo e confiança do mercado. O Sebrae tem várias formas de apoio para esse planejamento financeiro.

4. Foco e determinação para iniciar nesse mundo: percalços e dificuldades sempre são apresentados no início da jornada. Podem até ser fontes de aprendizados, mas podem ser evitadas a partir análises do ambiente em que está inserido e do ambiente interno do empreendimento(Pontos Fortes, Pontos Fracos, Ameaças e Oportunidades).

5. Negócios tem múltiplos canais: mesmo que o negócio seja físico, é necessário ter uma existência digital, procure ajuda de um especialista no e-commerce e no manuseio das redes sociais. O Sebrae tem excelentes conteúdos para lhe ajudar nessa área.

6. Pessoas talentosas e determinadas fazem a diferença: procure formar uma dupla, uma equipe, o que seja de pessoas como uma formação profissional mínima necessária ao negócio, talentos, habilidades e inclinações para o segmento escolhido.