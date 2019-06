Conheça as delícias de Cruz das Almas e Senhor do Bonfim

Existe São João sem pamonha? E sem um bom bode assado? A resposta está na websérie São João na Estrada, que mostra as delícias de Cruz das Almas e Senhor do Bonfim nos próximos episódios do especial que também visitou as cidades de Amargosa, Mucugê e Santo Antônio de Jesus.

A tradição da pamonha já dura 19 anos na vida de Dora da Pamonha. "É o mais gratificante: a satisfação de quando a gente entrega a pamonha e a pessoa diz que gostou", agradece a cozinheira de Cruz das Almas que começou a se dedicar ao quitute para pagar uma dívida.

E o bode assado? Não pode faltar na mesa de um bom sertanejo. Quem nasceu em Senhor do Bonfim já sabe disso, afinal na famosa capital do forró não faltam pratos típicos com a famosa carne que já virou atrativo turístico. "Esse é o maior segredo, é amar o que a gente faz", diz o proprietário da Churrascaria do Márcio.

A série São João na Estrada integra o projeto Correio 40 anos, que tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, apoio de Vinci Airports, Senai, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Sebrae, Itaipava Arena Fonte Nova e Santa Casa da Bahia.

Para conferir todos os espisódios da websérie, acesse o site https://www.correio24horas.com.br/saojoaonaestrada/