Conheça as histórias dos baianos que vão viajar para a posse de Lula

No dia 1º de janeiro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subirá a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, para fazer seu discurso de posse pela terceira vez, 20 anos após iniciar o primeiro mandato. Para os baianos que desejam acompanhar o momento de perto, vale até passar a virada do ano na estrada ou fazer vaquinha on-line para arrecadar o montante necessário para as passagens. Há também quem vai viajar de avião, de ônibus, se hospedar em hotel ou mesmo enfrentar um bate e volta.

Quando Dilma Rousseff (PT) sofreu o impeachment, em 2016, durante o segundo mandato, Rita Sebadelhe, 59 anos, fez questão de percorrer os 1,4 mil quilômetros que separam a capital federal de Salvador. No ônibus, foi em companhia de amigos e do filho caçula. Dessa vez, a viagem programada para Brasília acontece no sábado, 31 de dezembro.

Rita é coordenadora do Coletivo de Resistência Urbana de Salvador e estará em um dos cinco ônibus contratados por parlamentares baianos, que farão um bate e volta para levar a militância à posse de Lula. Apesar de não terem arcado com as passagens, os membros da caravana fizeram vaquinha para comprar os alimentos da viagem.

Os ônibus sairão do Campo Grande, no dia 31, às 6 horas, e chegarão a Brasília por volta das 8 horas do dia seguinte. Logo após a posse, às 23 horas, os viajantes voltarão para Salvador. “Vamos tentar parar o ônibus meia-noite para romper o ano [a virada do Réveillon]”, diz Rita.

Além do ano novo, Rita tem outro motivo para comemorar: no dia 1º ela completará 60 anos. Apesar de estar longe dos familiares, está feliz por acompanhar a posse com os companheiros de viagem. Serão, ao todo, 200 pessoas espalhadas nos cinco ônibus.

“É um coletivo de pessoas que todo mundo conhece, também é o mesmo grupo de 2016. São pessoas de 20 a 65 anos”, acrescenta. Sobre a sensação de assistir à posse do seu candidato nas eleições, Rita não esconde a felicidade: “Eu lembrei de 2016 e decidi que deveria estar lá. Vai ser a festa da democracia”.

Caravana do interior

Em Conceição do Coité, no centro-norte da Bahia, a empresa Dinho Tour vai levar 42 pessoas para a capital federal. Além dos passageiros da cidade, também vão embarcar na jornada moradores de Salvador, Feira de Santana, Dias D’Ávila, Lauro de Freitas, Pé de Serra, Teofilândia e Barrocas. Além da posse, foram adicionados outros atrativos ao roteiro. O pacote inclui hospedagem em Goiânia para passar o Ano Novo, o dia 1° na posse, e mais quatro dias turistando em Caldas Novas (GO). Por fim, mais um dia em Brasília, para um tour pela cidade.

Segundo o dono da empresa, Esmeraldo Filho, 72, apesar da Dinho Tour funcionar há 15 anos, essa é a primeira vez que terá uma viagem para a posse de um presidente da República. Ele conta que o percurso novo foi adicionado porque uma boa parte da clientela é militante do PT. “Eles pediram para eu fazer essa caravana para a posse e eu fiz, vai ser um grande tour de final e início de ano”. A caravana vai sair às 7h do dia 29 e só volta no dia 5 de janeiro.

Esmeraldo também contou que não tinha o objetivo de lucrar com os pacotes. Toda a viagem, mais alguns passeios, brindes e seguro saíram por R$ 2500 à vista ou R$ 2700 parcelado em até 10 vezes no cartão. “A gente fez um preço especial, porque são amigos meus, mas vendemos bastante e tivemos um lucro bom, apesar de não ter visado isso”, acrescentou.

A ansiedade é tanta que Milena já começou a arrumar as malas nesta terça-feira (27) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A professora da rede estadual e moradora de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Aurea Santos, 57, é uma das passageiras da Dinho Tour. Ela contou que quando Lula ganhou as eleições pela primeira vez, em 2002, e pela segunda, em 2006, queria ter ido para a posse, mas não conseguiu, por isso decidiu que dessa vez iria. “É uma questão de honra, eu iria nem que fosse montada em um jegue, mas eu iria com toda a certeza”, brincou.

Aurea explicou que conseguiu guardar uma renda extra e parcelou a passagem para ir a Brasília. “Eu abri mão de passar o Ano Novo em família, mas é uma realização pessoal muito grande. Eu vou estar lá, eu professora de escola pública, em nome dos meus alunos, do povo do Nordeste, das cisternas que foram construídas no interior baiano, em nome das cotas universitárias que colocaram meus estudantes na faculdade e pelos programas sociais. É uma emoção enorme, vai ser emocionante”, pontuou a funcionária pública.

Pagando pouco

Quem vai enfrentar 26 horas de viagem de ônibus de Salvador até Brasília junto com mais três amigos é a administradora Bruna Oliveira, 38. Ela acredita que vai gastar menos de R$ 500 para participar da posse de Lula, isso porque não precisou pagar passagem ou estadia. “Eu vou ficar na casa de uma amiga, vou só contribuir com uma ajuda de custo, e não precisei pagar pela caravana, então vou arcar só com alimentação, transporte lá em Brasília e algumas bebidinhas que vou levar daqui mesmo”, comentou.

A caravana que levará Bruna vai sair de Salvador às 14h do dia 30 e a previsão de chegada em Brasília é às 18h do dia 31. A estudante universitária Milena Cardoso, 37, é uma das amigas que vai acompanhar a administradora na posse. Por conta do orçamento barato, o esforço para viajar foi outro. “Meu maior esforço para essa viagem é perder o aniversário da minha mãe, temos sempre o costume de passar juntas, no dia 31, mas esse ano tive que priorizar a posse. Também tem a aventura de enfrentar essas 26 horas de ônibus, é uma viagem muito cansativa”, destacou.

Já o fotógrafo Bruno Machado, 22, não vai em caravana, mas vai economizar do mesmo jeito, isso porque fez uma vaquinha e conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para pagar pelo menos as passagens até Brasília. A ideia é realizar um projeto de fotografia enquanto estiver na capital federal na posse do presidente eleito. “Para mim seria um marco muitíssimo importante, se torna quase automática a emoção em participar desse momento”, relatou o estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Bruno é bolsista universitário, por isso não conseguiria arcar com os custos da viagem sozinho, mesmo sendo uma viagem bem curta. Segundo ele, várias pessoas se empenharam e decidiram contribuir. “Muitos professores me ajudaram, além de alunos e outras pessoas que viram a minha campanha na internet. Eu consegui quase mil reais. Vou para Brasília no dia 29 e volto no dia 4, espero que consiga fazer boas fotos e realizar esse sonho de vivenciar e registrar esse momento tão importante no Brasil”, finalizou.

Aeroporto de Brasília espera receber cerca de 150 mil passageiros para posse

A Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto de Brasília, espera receber entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, 1.050 pousos e decolagens na capital federal. Parte desta movimentação prevista no período está relacionada com o desembarque de passageiros que se dirigem à cidade com o objetivo de assistir à posse presidencial marcada para o dia primeiro. O fluxo de pessoas estimado para as datas entre embarques e desembarques é de cerca de 150 mil.

Além de voos comerciais, o terminal espera receber também aviação executiva. Já as aeronaves de chefes de Estado e representantes diplomáticos serão recepcionadas pela Base Aérea de Brasília, como prevê o protocolo.

Durante todo o período o Aeroporto de Brasília terá reforço das equipes de segurança no terminal aéreo. Os órgãos de segurança pública do DF e a Polícia Federal vão reforçar a vigilância no período.

Por conta da movimentação, a administradora orienta os passageiros com voos previstos para decolar nas datas, cheguem com pelo menos 2h de antecedência e fiquem atentos à sinalização e aos painéis de voos. A concessionária ainda reforça que, conforme determinação da Anvisa, é obrigatório o uso de máscara dentro das salas de embarque e nos aviões.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo